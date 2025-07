サザンオールスターズが、WEB特別企画『TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!! #四六時中もサザンを聴いて2025』を本日7月25日より開始する。

本企画では、8月16日まで4週にわたりスペシャルコンテンツを順次公開。第1週の初日となる本日は、『SAS Summer 2025』、『眠られぬ夜のサザン』、『サザンと散歩』の3つのプレイリストが公開となった。プレイリストのカバーイラストは、漫画家の渋谷直角が手掛けている。なお、本企画の最終日には“とある発表”も控えているとのこと。

また、本日よりリスナー参加型プレイリスト企画もスタート。サザンオールスターズが架空の夏フェス『真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!!』に出演するとしたら、どんなセットリストになるかというのをリスナーと共に考えるというものとなっており、楽曲のタイトルをハッシュタグ「#四六時中もサザンを聴いて2025」とともにX(旧Twitter)へポストすると、投稿に記載された楽曲をもとに構成したプレイリストが後日、実際に公式で公開される。加えて、参加者から抽選で25名に、「サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!!ロゴ&プレイリストステッカー5枚セット」をプレゼント。応募期間は7月31日23時59分まで。

さらに、8月2日18時より、公式YouTubeチャンネルにて特別番組の生配信も決定。番組の詳細は後日発表となるが、過去のライブ映像をはじめとするアーカイブ配信なしのスペシャルコンテンツになるという。

