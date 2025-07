フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック』を、8月1日〜3日にPPV(ペイ・パー・ビュー)で生配信する。『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック』世界最大級のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック』は、8月1日から3日の3日間にわたり、東京のお台場・青海エリアで開催。今年で15周年という節目を迎える本イベントは、国内外からの注目度も非常に高く、のべ200組以上のアイドルが出演し、夏の熱気あふれるパフォーマンスを披露する。

2010年に日本初の“アイドルに特化した大規模同時多発的音楽フェス”として東京・品川でスタートした『TOKYO IDOL FESTIVAL』は、翌年から舞台をお台場に移し、平成から令和へと時代を超えて発展してきた。回を重ねるごとに規模は拡大し、今では約9万人もの来場者を迎える国内最大級のアイドルイベントとなっている。15周年を迎えた今年は、これまで支えてくれたファンへの感謝を込めて、過去15年間のアイドルシーンを振り返る特別企画をはじめ、現在の“今”のアイドルを体感できる多彩なステージを多数用意。新旧問わず幅広い層のアイドルファンが楽しめる内容になっているという。FODでは、「UP-T HOT STAGE」「HEAT GARAGE」「SMILE GARDEN」の3ステージの模様を生配信。全国どこからでもリアルタイムで熱気あふれるパフォーマンスが楽しめ、大人気アイドルから今後のシーンを担う注目の若手アイドルまで、多彩な出演者が魅了するステージが繰り広げられる。主な出演アイドルは、アイドリング!!!、iLiFE!、i☆Ris、いぎなり東北産、=LOVE、ウマ娘 プリティーダービー、AKB48、柏木由紀、CANDY TUNE、きゅるりんってしてみて、CUTIE STREET、私立恵比寿中学、CYBERJAPAN DANCERS、 SWEET STEADY、Juice=Juice、高嶺のなでしこ、TEAM SHACHI、超ときめき宣伝部、ドラマチックレコード、虹のコンキスタドール、≒JOY、NEO JAPONISM、≠ME、ファントムシータ、僕が見たかった青空 青空組、僕が見たかった青空 雲組、諸橋沙夏(=LOVE)。配信概要は、以下の通り。○■8月1日(金)・UP-T HOT STAGE 9時30分 配信開始 | 10時 開演・HEAT GARAGE 10時15分 配信開始 | 10時45分 開演・SMILE GARDEN 9時 配信開始 | 9時30分 開演○■8月2日(土)・UP-T HOT STAGE 9時30分 配信開始 | 10時 開演・HEAT GARAGE 10時15分 配信開始 | 10時45分 開演・SMILE GARDEN 9時15分 配信開始 | 9時45分 開演○■8月3日(日)・UP-T HOT STAGE 9時30分 配信開始 | 10時 開演・HEAT GARAGE 10時15分 配信開始 | 10時45分 開演・SMILE GARDEN 8時55分 配信開始 | 9時25分 開演○■見逃し配信準備整い次第〜8月6日23時59分※視聴チケットを購入すると、生配信とアーカイブ配信のいずれも視聴可能※TIF2025で実施される<オンライン投票>についての投票券は、FODでの配信チケットには付いていない※各日の「Tシャツ着用者限定ステージ」の配信実施はなし※にしたんクリニックNダンス選手権(SMILE GARDEN)は、権利の都合上、無音配信の可能性あり※天候やその他の事情により、公演が中止となる場合や内容を一部変更する場合あり