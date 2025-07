それいけ！アンパンマン ショーも！いなわしろ花火大会

猪苗代町合併70周年記念として、70周年記念事業のキャッチフレーズ「笑顔・つむぐ・未来」のテーマのもと「いなわしろ花火大会」を2025年8月16日(土)に開催します。

いなわしろ花火大会

大会テーマ:笑顔・つむぐ・未来

会場 :猪苗代町運動公園(猪苗代町字中川原)

開催日時 :2025年8月16日(土)15:00〜20:15

※会場イベント15:00から、花火打上19:30から

※荒天時は順延せず中止となります(雨天決行)

※催行判断 (1)荒天が予測される場合は前日正午までに決定

(2)当日は大雨警報等が発令された場合は中止

内容 :花火2,000発打上、ほかステージイベント・屋台出店など

主催 :いなわしろ花火大会実行委員会

<当日スケジュール(予定)>

・14:00〜

送迎シャトルバス運行開始

・15:00〜15:30

ふくしまキッズマンショー(第1ステージ)

・15:30〜16:30

それいけ! アンパンマンショー(第1ステージ)

・17:30〜18:00

ふくしまキッズマンショー(第2ステージ)

・18:00〜18:30

それいけ! アンパンマンショー(第2ステージ)

・19:15〜19:25

オープニングセレモニー

・19:30〜20:15

花火打上

※それいけ!アンパンマン ショーは、諸般の事情により変更または中止する場合があります。

ご家族やご友人とご一緒に、夏の猪苗代の夜空にひかり輝く花火を会場で確認してください。

