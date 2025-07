「プレミアムバンダイ」でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット」の予約受付を2025年7月25日(金)16時より開始します。

プレミアムバンダイ「学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット

「プレミアムバンダイ」でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット」の予約受付を2025年7月25日(金)16時より開始。

特長

スマートフォン・PC用ゲームアプリ『学園アイドルマスター(学マス)』から、ちびぐるみとの生活がもっと楽しくなるアイテムを展開。

『ちびぐるみ』に着せられる初星学園非公認マスコット「はつみちゃん」型のポンチョと、各アイドルのおなまえ入りポーチが選べるセットがプレミアムバンダイに登場です!

※ちびぐるみ本体は付属いたしません。

■『ちびぐるみ』とは

「ち」びっとフォルムが愛くるしい!まっすぐな瞳に「び」びっときちゃう!がコンセプトの手のひらサイズのぬいぐるみブランドです。

■商品概要

・商品名 :

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 花海咲季

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 月村手毬

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 藤田ことね

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 有村麻央

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 葛城リーリヤ

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 倉本千奈

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 紫雲清夏

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 篠澤 広

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 十王星南

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 秦谷美鈴

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 花海佑芽

学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット 姫崎莉波

・価格 :各3,630円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :8才以上

・商品サイズ:ポンチョ…約16cm、ちびぐるみポーチ…約14cm×10cm×4cm

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

・販売予約 :2025年7月25日(金)16時開始予定

・商品お届け:2026年3月お届け予定

・発売元 :株式会社BANDAI SPIRITS

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「はつみちゃん」がちびぐるみ専用のポンチョになって新登場!プレミアムバンダイ「学園アイドルマスター はつみちゃんポンチョ&ちびぐるみポーチセット appeared first on Dtimes.