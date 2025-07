ロックバンド・羊文学が、5枚目となるフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』を10月8日にリリースすることが発表された。前作『12hugs (like butterflies)』から約2年ぶりとなる本作には、「春の嵐」「Feel」(テレビアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』オープニング主題歌)、「声」(ドラマ『119エマージェンシーコール』主題歌)、「Burning」(テレビアニメ『【推しの子】第2期』エンディング主題歌)、「tears」(映画『かくしごと』主題歌)、「未来地図2025」(「TAKANAWA GATEWAY CITY」内「未来体験シアター」オリジナルタイアップ楽曲)に加え、未発表の新曲も含む全13曲が収録される。

初回限定盤には、2023年の『FUJI ROCK FESTIVAL』GREEN STAGEでのパフォーマンス映像をフル収録。完全生産限定盤<メェ盤>には、今年4月に開催された初のUSツアー『Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025』に密着したドキュメンタリー映像と、オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダーが付属する。なお、Blu-rayの収録内容は初回盤とは異なる。きょう7月25日より各形態の予約受付も開始された。羊文学はこれまでにアジアツアー、USツアーを成功させ、9月からは東京・日本武道館2Daysと大阪・大阪城ホールを含む『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”』を開催予定。さらに10月にはヨーロッパ6ヶ国7都市を巡る『Hitsujibungaku Europe Tour 2025』の開催も決定している。