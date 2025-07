ディズニーストアに、8月3日は「はちみつの日」にちなんだ、”はちみつ”が大好きな「くまのプーさん」の新コレクション「HONEY DAY」が登場。

はちみつに夢中な「くまのプーさん」と、とろ〜りとしたはちみつのデザインがポイントのぬいぐるみや雑貨がラインナップされます☆

ディズニーストア「くまのプーさん」コレクション「HONEY DAY」

スケジュール:

先行発売日:2025年7月29日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年8月1日(金)販売店舗:全国のディズニーストア店舗

ディズニーストアから、8月3日の「はちみつの日」に向けた新コレクション「HONEY DAY」が登場。

2025年のテーマは、大好きなはちみつに夢中の「くまのプーさん」

とろ〜りとしたはちみつの質感を表現した甘い香りが漂ってきそうなデザインと、「くまのプーさん」の愛らしいポーズや表情に注目です。

ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンには「くまのプーさん」「ピグレット」「イーヨー」「ルー」がラインナップ。

はちみつを美味しそうに食べる様子や、ハニーポットの中からひょっこり出てくる姿など、見ているだけで心が和むようなポーズが魅力です。

また、ハニーポットをイメージしたかごバッグや、コンパクトに収納できるクールトートバッグのほか、ステンレスボトル、レジャーシートなどは、夏のお出かけにもぴったり。

さらに、シークレットコレクションからは、全6種のマスコットが登場します。

プーさんと仲間たちをモチーフにした、はちみつボトル風の遊び心あふれるデザインです☆

プーさん ぬいぐるみ(M) HONEY DAY

価格:4,200円 (税込)

サイズ:約高さ33×幅26×奥行き23cm

はちみつをモグモグ、はちみつに夢中の「くまのプーさん」が、ふわふわ手ざわりのぬいぐるみとして登場。

ハニーポットを抱えたプーさんの右手には、はちみつがとろり。

大切なハニーポットに施された”Hunny”のロゴ刺しゅうのそばに、はちみつ色のドロップストーンが輝いています。

ピグレット ぬいぐるみ HONEY DAY

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約高さ21×幅12×奥行き11cm

ピンク色に染まったほっぺがたまらなくキュートな、ハニーポットからお顔を出す「ピグレット」のぬいぐるみ。

コロンとしたフォルムのハニーポットからピグレットのボディを出すこともできます。

ポットのうしろにあしらわれた、はちみつをイメージした縫い付けもさりげないポイントです。

イーヨー ぬいぐるみ HONEY DAY

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ27.5×幅20×奥行き24cm

ハニーポットをかぶった「イーヨー」のぬいぐるみ。

頭の上のハニーポットから垂れてきたはちみつで、思わず片目をつぶっている「イーヨー」がデザインされています。

ちょっぴり困ったような、何とも言えない表情がたまりません☆

ルー ぬいぐるみ HONEY DAY

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約高さ18×幅13×奥行き12cm

ハニーポットに入った「ルー」のぬいぐるみ。

ハニーポットからお顔をのぞかせるシーンがデザインされています。

ハニーポットにあしらわれた、きらりと輝くはちみつの雫にも注目です。

プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン モグモグ HONEY DAY

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約28cm

キャラクター 約高さ17×幅9×奥行き10cm

はちみつが大好きな「くまのプーさん」をデザインしたぬいぐるみキーホルダー。

右手にはちみつをつけ、ご満悦な表情を浮かべています。

ほんのりピンク色に染まったほっぺも魅力的です。

ピグレット ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン HONEY DAY

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約25cm

キャラクター 約高さ17×幅9×奥行き8cm

ハニーポットに入った「ピグレット」がかわいいぬいぐるみキーホルダー。

ハニーポットに腕をのせ、ほほ笑む姿がデザインされています。

刺繍された”HUNNY”ロゴもポイントです。

イーヨー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン HONEY DAY

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約25cm

キャラクター 約高さ18×幅11×奥行き13cm

お座りしながら片目をつぶる「イーヨー」

ハニーポットを頭からかぶった姿が愛らしく表現されています。

クリア素材でてきたチャーム付きです☆

ルー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン HONEY DAY

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約21cm

キャラクター 約高さ12×幅10×奥行き9cm

ハニーポットから「ルー」のボディを出すこともできるぬいぐるみキーホルダー。

ドロップ形のクリアパーツは、輝くはちみつ色やツヤツヤとした質感がまるで本物のはちみつのよう☆

手持ちのバッグに付けて「ルー」と一緒におでかけを楽しめます。

プーさん LEDライト HONEY DAY

価格:7,700円 (税込)

サイズ:約高さ13×幅12.5×奥行き12.5cm

はちみつに夢中になっている、とってもかわいい「くまのプーさん」が再現された光るフィギュア。

底面のスイッチを入れると、はちみつがライトアップ!

今にも甘い香りがしてきそうなはちみつが、より透明感たっぷりに、リアル感がアップして光ります。

プーさん ステンレスボトル HONEY DAY

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約高さ17×直径6.8cm

とろーり流れるはちみつをイメージしたシリコーンキャップが付いたステンレスボトル。

フタを開けたら直飲みOKなので、サッと水分補給できます。

はちみつ尽くしのキュートな見た目と、実用性を兼ね備えたドリンクウェアです。

プーさん かごバッグ 2WAY ハニーポット風 HONEY DAY

価格:7,900円 (税込)

サイズ:約高さ19×幅15.5×奥行き16cm

ショルダー部分 約60〜116cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約8cm

とろーっと流れるはちみつデザインが目を引く、ハニーポットモチーフのバケツ型かごバッグ。

メインスペースは350mlのペットボトルが縦にすっぽり収まるサイズ感なほか、丸底で自立するので使いやすいです。

付属のショルダーストラップは取り外し可能で、ワンハンドルバッグとしても使えます。

プーさん ポーチ 2段式 HONEY DAY

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約高さ16×幅21×奥行き10cm

「くまのプーさん」の上にとろーっと流れるはちみつが流れる、クリア素材の2段式ポーチ。

内生地にはハニーポットやみつばちのイラストが散りばめられ、はちみつ尽くしのポーチになっています。

下段にスティックタイプのコスメやメイクブラシの収納に便利なポケットが搭載された、デザインと使いやすさを兼ね備えた優秀アイテムです。

プーさん トートバッグ 折りたたみ式 クール HONEY DAY

価格:2,500円 (税込)

サイズ:収納時 約縦10×横8×厚み5cm

使用時 約高さ43×幅41×奥行き(底マチ) 9.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約30cm

はちみつで書いたような”Hunny”のロゴや、ゴムバンドにあしらったダイカットモチーフが魅力的なクールトートバッグ。

収納力がしっかりある大きめサイズでも、折りたたんでゴムバンドでまとめればすっきりコンパクトに。

メインバッグにいつでも忍ばせておけば、お買い物などにも便利です。

プーさん レジャーシート ポーチ入り HONEY DAY

価格:2,000円 (税込)

サイズ:レジャーシート 約縦80×横69cm

ポーチ 約縦22×横19.5×厚み2cm

ハニカム形のレジャーシートに、はちみつに夢中の「くまのプーさん」がプリントされたポーチ入りレジャーシート。

はちみつで書いたような”Hunny”ロゴもポイント。

シートの大きさは、大人がひとりで使ったり、荷物置き場におすすめのサイズ感です。

プー&フレンズ シークレットフィギュア ウォーターイン HONEY DAY

価格:900円 (税込) ※シークレット仕様

パッケージサイズ:約高さ7×幅5.7×奥行き4cm

キャラクターデザインの容器にまるではちみつが入っているような、ユニークでかわいいウォーターインフィギュア。

あたまにつぼをのせた姿や、はちみつをたべるシーン、つぼにはいった「くまのプーさん」のほか「イーヨー」「ピグレット」「ルー」の全6種類のうちの1種類が小箱の中に入っています。

どのデザインが入っているかは届いてからのお楽しみです☆

ミツバチやてんとう虫のコスチュームをまとったキャラクターのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが登場

価格:ぬいぐるみ <プーさん><ランピー>各4,000円(税込)/<チップ><デール> 各3,800円(税込)

「はちみつの日」にちなんで、お花畑をテーマにした「Flower Garden」が登場。

大きなお花をモチーフにしたデザインがポイントです。

ぬいぐるみは、ミツバチ姿の「くまのプーさん」

触覚や首元のふわふわ飾り、ふかふかの羽がかわいい「ランピー」

てんとう虫姿の「チップ」と「デール」がラインナップ。

ぬいぐるみキーチェーンは「くまのプーさん」「ピグレット」「ランピー」「チップ」と「デール」のほか、大きなお花の中に座る「とんすけ」と「ミス・バニー」も登場します。

「うるぽちゃちゃん」から、ミツバチ姿のプーさんや仲間たちのぬいぐるみが登場

「うるぽちゃちゃん」から、しましまのコスチュームがキュートなミツバチ姿の「くまのプーさん」が登場。

さらに「クリストファー・ロビン」「カンガ」「ラビット」「ランピー」「ゴーファー」が新たにラインナップされます。

プーさん ぬいぐるみ ミツバチ うるぽちゃちゃん

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約高さ13×幅9×奥行き7cm

ほわほわ素材のミツバチコスチュームをまとった「くまのプーさん」

しましまボディやポンポン付きの帽子、背中の羽がとってもキュート☆

クリストファー・ロビン ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

価格:1,300円 (税込)

サイズ:約高さ11×幅9×奥行き6.5cm

光が映り込んでうるっとした瞳、ぽっちゃり体型がかわいい「クリストファー・ロビン」のぬいぐるみ。

うるんだ瞳でこちらを見上げる姿は愛らしさ満点です。

カンガ ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

価格:1,300円 (税込)

サイズ:約高さ10.5×幅11×奥行き9.5cm

手のひらサイズの「カンガ」がぬいぐるみとして登場。

おなかのポケット「カンガ」ならではです。

ラビット ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

価格:1,300円 (税込)

サイズ:約高さ13.5×幅9×奥行き8cm

ちょっとがんこで怒りっぽい性格をした「ラビット」

眉尻を下げた表情も印象的です。

ランピー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

価格:1,300円 (税込)

サイズ:約高さ13×幅11×奥行き8.5cm

「ズオウ」の子ども「ランピー」のうるぽちゃちゃん。

パステルパープルのボディやつぶらな瞳が魅力的です。

ゴーファー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん

価格:1,300円 (税込)

サイズ:約高さ10×幅10×奥行き7.5cm

ふわふわな手触りと優しい色合いで表現された小さな「ゴーファー」

「くまのプーさん」と仲間たちを集めて作品の世界観が楽しめます。

8月3日の「はちみつの日」にちなんだ、はちみつが大好きな「くまのプーさん」の新コレクション。

ディズニーストアにて2025年7月29日より順次販売が開始される「くまのプーさん」コレクション「HONEY DAY」の紹介でした☆

