計測誤差±30cm、高速0.1秒計測、 3D計測モード搭載！Shot Navi「LINEA」

「Shot Navi(ショットナビ)」を販売するテクタイトは、今回ゴルフ用レーザー距離計測器の新モデル「LINEA」を2025年8月1日(金)より販売開始します。

Shot Navi「LINEA」

○価格 :29,920円(税込)

○製品カテゴリ :ゴルフ用レーザー距離計測器

○本体外寸 :94×59.5×33mm

○重量 :139g

○主な機能 :3D計測モード(3点間距離計測)、計測誤差±30cm、

高速計測0.1秒、緑・赤OLED表示、

計測距離3.3〜1,640.0yd(3.0〜1,500.0m)、

ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測、

目安距離、高低差、競技モード、充電式、など

○防水仕様 :IPX4相当(生活防水程度)

○充電時間 :約1.5時間

○フル充電時使用回数:約18,000回(使用年数や使用頻度により減少します)

○セット内容 :LINEA本体、キャリングケース、カラビナ、レンズクロス、

USBケーブル Type-C、取扱説明書兼保証書

この製品は、視認性に優れた緑・赤OLED表示で、計測誤差±30cm、高速0.1秒計測、3D計測モード(3点間距離計測)を搭載したゴルフ用レーザー距離計測器です。

【LINEAの特長】

〇驚異の計測誤差±30cm

誤差が少なく0.1yd単位で計測を表示します。

計測誤差±30cm

〇手ブレ知らずの瞬間計測

0.1秒の計測スピード。

ボタンを押した瞬間に距離を表示します。

0.1秒計測

〇業界最長クラスの計測距離

最大1,640ydの計測。

長い距離が計測できることにより、最大計測距離が短い機種よりも目標物への照準精度が向上します。

最大計測距離1,640yd

〇ボールから離れていても計測可能

3D計測モード(3点間距離計測)

ボールの位置まで行かなくても、カート等の離れた場所から目標物までの距離計測が可能です。

3D計測モード

お役立ちシチュエーション

〇3種の計測方法

ポイント計測

目標物までの距離を計測します。

ポイント計測

ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)

優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンフラッグまでの距離をロックします。

ピンシーク計測

スキャン計測

バンカーやクリーク、機など様々な目標物までの距離を一度に知りたいときに役立つ機能です。

スキャン計測

マットブラック

パールホワイト

