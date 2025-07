【AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO】 7月31日 発売予定 価格:880円~

カプコンは、同社IPをアパレルとして再構築したブランド・AND CHIPS(アンドチップス)から、「カプコンストア」などを中心に7月31日より新コレクションを展開する。

「ストリートファイター6」のキャラクター「春麗」と「ジュリ」をフィーチャーし、「休日」をテーマにサンレモ氏による特別な描きおろしアートを使用した多彩なアイテムが登場。ホワイトとブラックの2色展開でどんなコーディネートにもマッチするTシャツのほか、スマートフォンに収まるサイズのステッカー、夏に活躍してくれる「グラス」など、イラストのテーマである「休日」使いできるラインナップが用意される。

取扱店舗はCAPCOM STORE TOKYOなど5店舗で、オンラインでは7月31日12時より販売がスタートする。

【取扱店舗】 CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー) CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ) CAPCOM STORE&CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ) CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストア アネックス) CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)

□ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)のページ

商品情報

1. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO Tシャツ (全4種) 4,730円 2. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO ステッカーセット 880円 3. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO グラス (全2種) 2,750円 4. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO ラウンドトートバッグ (全2種) 2,860円 5. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO アクリルキーホルダー (全2種) 880円 6. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO ポシェット (全2種) 3,300円 7. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO メタリッククリアファイル (全2種) 880円

(C)CAPCOM