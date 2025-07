豪華宿泊券や特産品が抽選で100名様に当たる！HOKKAIDO LOVE!「夏の道東エリアを満喫キャンペーン」

北海道観光機構は、北海道内を楽しく巡ってもらうため、北海道を旅して楽しむ北海道公式観光アプリ「HOKKAIDO LOVE!」を運営しています。

HOKKAIDO LOVE!「夏の道東エリアを満喫キャンペーン」

アプリ内に設定されたチェックインスポットでのチェックインや移動距離に応じてポイントがたまるアプリです。

今回、2025年7月24日(木)より「夏の道東エリアを満喫キャンペーン」を実施します。

道東エリアの豪華宿泊券や特産品が抽選で100名様に当たる、素敵なプレゼントも用意しています。

□【キャンペーン名称】

夏の道東エリアを満喫キャンペーン

□【キャンペーン期間】

2025年7月24日(木)〜2025年8月31日(日)

□【概要】

●キャンペーン(1):3倍エリアの対象が道東エリアに!

●キャンペーン(2):ボーナスチェックインスポットも道東エリアに!

【ボーナスチェックインスポット詳細】

下記10施設は、期間中にチェックインを行うと通常の3倍ポイントがたまります。

・【釧路】釧路フィッシャーマンズワーフMOO

・【鶴居】鶴居たんちょうプラザつるぼーの家

・【弟子屈】川湯岩盤テラス

・【中標津】ラ・レトリなかしべつ

・【斜里】道の駅 うとろ・シリエトク

・【網走】北海道立北方民族博物館

・【帯広】帯廣神社

・【帯広】クランベリー本店

・【音更】十勝が丘展望台

・【新得】サホロリゾート ベア・マウンテン

●キャンペーン(3):POINTガチャ景品は道東エリアの宿泊券や特産品!抽選で100名様にプレゼント!

【POINTガチャ景品詳細】

・北こぶし知床 ホテル&リゾート ペア宿泊券 /1名様

・森のスパリゾート 北海道ホテル ペア宿泊券 /1名様

・カネシン高木商店 野付産冷凍ホタテ貝柱1kg /5名様

・網走ビール8缶セット /10名様

・まりも羊羹 15個入り /10名様

・北海道オニオンスープ(12袋入り) /25名様

・オホーツクの塩ラーメン 2つ /23名様

・じゃがポックル オホーツクの塩味(18g×10袋入) /25名様

□【キャンペーン(3)の応募方法】

(1) HOKKAIDO LOVE!アプリを下記URLよりダウンロード。

https://www.visit-hokkaido.jp/app/

(2) 1000ポイントを集めて「POINTガチャ」に参加。

(3) POINTガチャ抽選で当たりが出たら、応募フォームから欲しい景品を選んで応募完了。

(4) キャンペーン終了後抽選で100名様に景品を発送します。

