おしゃべり仕様で登場！プレミアムバンダイ「DX変身ベルトブリードガヴ＆テラーゴチゾウセット／DXヘクセンハイムゴチゾウ＆ウエハウスゴチゾウ」

プレミアムバンダイでは、映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』より「DX変身ベルトブリードガヴ&テラーゴチゾウセット」 「DXヘクセンハイムゴチゾウ&ウエハウスゴチゾウ」の予約受付を2025年7月25日(金)16時に開始します。

プレミアムバンダイ「DX変身ベルトブリードガヴ&テラーゴチゾウセット/DXヘクセンハイムゴチゾウ&ウエハウスゴチゾウ」

プレミアムバンダイでは、映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』より「DX変身ベルトブリードガヴ&テラーゴチゾウセット」 「DXヘクセンハイムゴチゾウ&ウエハウスゴチゾウ」の予約受付を2025年7月25日(金)16時に開始。

2025年7月25日(金)より公開の映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』に登場するゴチゾウと変身ベルトをDXなりきり玩具として商品化します。

DX変身ベルトブリードガヴ&テラーゴチゾウセット

・価格 :10,340円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:変身ベルトブリードガヴ一式…1

C1用カバーパーツ…1

C3用カバーパーツ…1

テラーゴチゾウ…1

・商品サイズ:変身ベルトブリードガヴ本体

(C1用、C3用カバーパーツセット時共通)

…H約105mm×W約270mm×D約100mm

変身ベルトブリードガヴ本体(C3用カバーパーツセット時)

…H約30mm×W約30mm×D約40mm

(胴回りサイズ:約54cm〜約70cm)

テラーゴチゾウ…W約44mm×H約65mm×D約28mm(変形前)

・電池 :単4電池×3(別売り)

LR44×3 ※セットされている電池はテスト用です。

映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』にて、主人公・ショウマたちの前に立ちはだかるミューターの王・カリエス(演:世界(FANTASTICS))。

彼が使用する「変身ベルトブリードガヴ」と「テラーゴチゾウ」をDXなりきり玩具として商品化します。

セットには変身ベルトブリードガヴ、テラーゴチゾウに加え、C1用カバーパーツとC3用カバーパーツが付属。

劇中で登場する3種類の外観を、パーツ付け替えによって再現可能です。

C1用カバーパーツをベルトにセットした後、テラーゴチゾウをセット。

上あごをもってガヴガヴアクションを行うことで、LEDが発光し変身待機状態に移行。

その後ボタンを押すことで、LEDが発光し仮面ライダーカリエスC1の変身音が発動します。

また変身ベルトブリードガヴのモードを切り替え、C3用カバーパーツをセット後、同様のアクションを行うことで仮面ライダーカリエスC3の変身なりきり遊びも可能です。

各フォームに変身後、再び上あごを持ってガヴガヴアクション、ボタンを押すことで各フォームの必殺技が発動可能です。

またテラーゴチゾウには音声ギミックを搭載。

背面や側面のボタンを押すことでゴチゾウボイスやカリエスのボイスが発動可能です。

さらにゴチゾウ自動おしゃべりモードも搭載。

特定の操作で、テラーゴチゾウから自動でゴチゾウボイスが5音、ランダムで流れます。

DXヘクセンハイムゴチゾウ&ウエハウスゴチゾウ

・価格 :5,280円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ヘクセンハイムゴチゾウ…1

ウエハウスゴチゾウ…1

・商品サイズ:ヘクセンハイムゴチゾウ

…W約75mm×H約66mm×D約65mm(変形前)

ウエハウスゴチゾウ…W約63mm×H約65mm×D約33mm(変形前)

・電池 :LR44×5 ※セットされている電池はテスト用です。

<共通項目>

・対象年齢 :3才以上

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年7月25日(金)16時〜2025年9月19日(金)23時予定

・商品お届け:2026年1月予定

・発売元 :バンダイ

映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』に登場する「ヘクセンハイムゴチゾウ」と「ウエハウスゴチゾウ」を、音声ユニットを搭載して商品化します。

各ゴチゾウはボタン操作でゴチゾウボイスの発動が可能。

またウエハウスゴチゾウにはショウマ(演:知念英和)の、ヘクセンハイムゴチゾウにはショウマに加えタオリン(演:中島颯太(FANTASTICS))のキャラクターボイスがそれぞれ収録されています。

さらにヘクセンハイムゴチゾウにはBGMも収録。

印象的な音楽とともになりきり遊びが楽しめます。

ゴチゾウはそれぞれ、別売りのDX変身ベルトガヴと連動が可能。

ヘクセンハイムゴチゾウをベルトにセット、ハンドルを回してボタンを押すことで、仮面ライダーガヴ ヘクセンハイムの変身音が発動します。

ウエハウスゴチゾウも同様に、DX変身ベルトガヴにセットして変身音を発動可能です。

各ゴチゾウにはゴチゾウ自動おしゃべりモードも搭載。

特定の操作で、ヘクセンハイムゴチゾウ、ウエハウスゴチゾウから自動でゴチゾウボイスが5音、ランダムで流れます。

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おしゃべり仕様で登場!プレミアムバンダイ「DX変身ベルトブリードガヴ&テラーゴチゾウセット/DXヘクセンハイムゴチゾウ&ウエハウスゴチゾウ」 appeared first on Dtimes.