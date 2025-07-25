àÃÔ´Á¡¦Åð»£¥À¥á¡ªá¼«¿È¤ÎÃÔ´ÁÈï³²¤ò¹ðÇò¡Ö¶²ÉÝ¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿...¡×¥È¥ì¥ó¥Ç¥£½÷Í¥¤¬·Ù´±À©Éþ»Ñ¤Çº¬Àä¤òÁÊ¤¨È¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÀ©Éþ¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÇËÐÌÇÁÊ¤¨¤ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×(1991Ç¯)¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡×(93Ç¯)¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿½÷Í¥¤¬ÃÔ´ÁÈï³²¤òÌÀ¤«¤·¡¢À©Éþ»Ñ¤Çº¬Àä¤òÁÊ¤¨¤ëÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÌ³¤Æ»·Ù»¡ ÃÔ´Á¡¢Åð»£ËÐÌÇÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÀ©Éþ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×¡ÖÃÔ´ÁÅð»£¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ê¤ÉÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¿È¶á¤ÊÀÈÈºá!!Èï³²¼Ô¤Î¤«¤¿¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤ëÈÜÎô¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀéÆ²¤¢¤¤Û¡£
¡¡¡Ö»ä¼«¿È¡¢¼Â¤Ï¼ã¤¤º¢¤Ë¼ÖÆâ¤ÇÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤¦¤±¡¢ÉÝ¤¯¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡ªÊì¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ì¼¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¶¯¤¤»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬ÃÔ´Á¡¢Åð»£¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ò¿¼¤á¡¢ËÉ»ß¤¹¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢º¬Àä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Ä¤¯¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ©Éþ¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î·Ù»¡½ðÄ¹¤µ¤ó¡¢¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤Ä¤¯¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ªÀ©Éþ¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿½è¤«¤Î·Ù»¡½ð¤ÎÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤Î²ÝÄ¹¤µ¤ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£