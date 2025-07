ディリゲントは、Reveal Soundのソフトウェア・シンセサイザー「Spire」用サウンドライブラリーを18タイトル発売した。また、サウンドライブラリー発売にあわせて「Spire」の50%オフキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、2025年8月31日まで。ソフトウェア・シンセサイザー「Spire」用サウンドライブラリーを18タイトル発売。また、「Spire」のオフキャンペーンも実施

今回発売となった「Spire」用サウンドライブラリー18タイトルは、プリセットだけが収められたものから、MIDIシーケンスファイルやオーディオサンプルが含まれたものまで、EDMやTrance、Houseなどに最適なシンセサウンドやドラムサウンドを手に入れられる。ラインナップは以下の通り。Into The Deep Vol.1:Deep House、Tech House、Garageに特化した72のプリセット(3,300円)Into The Deep Vol.2:Deep Houseに特化した90のプリセットと8つのコンストラクションキット(6,600円)Spire 90s Dance Essentials:ダンス・エレクトロ系ミュージックに最適な100のSpire用プリセットとMIDI&オーディオファイル(4,400円)Spire EDM Essentials Vol.1:EDMに特化した110のSpire用プリセット(4,400円)Spire EDM Essentials Vol.2:EDMに特化した120のSpire用プリセット(4,400円)Spire EDM Essentials Vol.3:EDMに特化した128のSpire用プリセット+即戦力リズム素材パック(6,600円)Spire EDM Essentials Vol.4:EDMに特化した128のSpire用プリセット+12コンストラクションキット(6,600円)Spire Trance Essentials Vol.1:Tranceに特化した100のSpire用プリセット+8コンストラクションキット(6,600円)Spire Trance Essentials Vol.2:Tranceに特化した112のSpire用プリセット+5コンストラクションキット(6,600円)Spire Trance Essentials Vol.3:Tranceに特化した100のSpire用プリセット+5コンストラクションキット(8,800円)Synthwave:Synthwave/Retrowaveに特化した90のSpire用プリセット+8コンストラクションキット(7,700円)Synthwave Vol.2:Synthwave / Retrowaveに特化した100のSpire用プリセット+7コンストラクションキット(8,800円)Total Drum & Complex Fills Vol.1:EDM全般に最適な830MBを超える即戦力のドラム&フィル・WAVファイル集(4,400円)Total Drum & Complex Fills Vol.2:EDM全般に最適な1.18GBを超える即戦力のドラム&フィル・WAVファイル集(4,400円)Total Drum & Complex Fills Vol.3:EDM全般に最適な、800 MBを超える即戦力のドラム&フィル・WAVファイル集(4,400円)6-in-1 EDM Bundle:EDM制作に必要なサウンドがすべて揃う6製品バンドル(16,500円)Spire Trance Essentials Bundle 2 IN 1:Spire Trance Essentials Vol.1とVol.2がセットになったバンドルパック(8,800円)Total Drum & Complex Fills Bundle 2 IN 1:Total Drum & Complex Fills Vol.1とVol.2がセットになったバンドルパック(6,050円)なお、サウンドライブラリー発売にあわせて、2025年8月31日まで「Spire」の50%オフキャンペーンを実施している。通常価格31,350円のところ、15,675円で購入できる。