【ディズニー新コレクション「HONEY DAY」】 8月1日 発売予定

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、8月3日の「はちみつの日」にちなんで、はちみつが大好きなプーさんをモチーフにした新コレクション「HONEY DAY」を、ディズニーストア店舗で8月1日より発売する。また、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは先行して7月29日より順次発売する。

新コレクション「HONEY DAY」はとろ~りとしたはちみつの質感を表現した甘い香りが漂ってきそうなデザインに大好きなはちみつに夢中のプーさんたちをモチーフとしたグッズとなっている。

ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンには、プーさん、ピグレット、イーヨー、ルーがラインナップ。はちみつを美味しそうに食べる様子や、ハニーポットの中からひょっこり出てくる姿など、見ているだけで心が和むようなポーズが魅力となっている。

また、ハニーポットをイメージしたかごバッグや、コンパクトに収納できるクールトートバッグのほか、ステンレスボトル、レジャーシートなども登場。さらに、シークレットコレクションからは、全6種のマスコットが登場。プーさんと仲間たちをモチーフにした、はちみつボトル風の遊び心あふれるデザインとなっている。

その他、ミツバチやてんとう虫のコスチュームをまとったキャラクターのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーン、「うるぽちゃちゃん」から、ミツバチ姿のプーさんや仲間たちのぬいぐるみが登場。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ <プーさん ミツバチ> 1,600円

プーさん ぬいぐるみ(M) HONEY DAY 4,200円

ピグレット ぬいぐるみ HONEY DAY 3,600円

イーヨー ぬいぐるみ HONEY DAY 3,800円

ルー ぬいぐるみ HONEY DAY 3,600円

プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン モグモグ HONEY DAY 2,800円

ピグレット ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン HONEY DAY 2,800円

イーヨー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン HONEY DAY 2,800円

ルー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン HONEY DAY 2,800円

プーさん ステンレスボトル HONEY DAY 3,300円

プーさん ポーチ 2段式 HONEY DAY 3,300円

プーさん LEDライト HONEY DAY 7,700円

プーさん かごバッグ 2WAY ハニーポット風 HONEY DAY 7,900円

プーさん トートバッグ 折りたたみ式 クール HONEY DAY 2,500円

プーさん レジャーシート ポーチ入り HONEY DAY 2,000円

プー&フレンズ シークレットフィギュア ウォーターイン HONEY DAY 900円

プーさん ぬいぐるみ Flower Garden 4,000円

ランピー ぬいぐるみ Flower Garden 4,000円

クリストファー・ロビン ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 1,300円

カンガ ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 1,300円

ラビット ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 1,300円

ランピー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 1,300円

ゴーファー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 1,300円

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

