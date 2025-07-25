◾️＜イナズマロック フェス 2025＞

▼チケットオフィシャル先行受付中

受付URL：https://eplus.jp/irf/

受付期間：7月22日（火）10:00〜8月3日（日）23:59

受付券種：[IGA 20日券 / IGA 21日券] 各￥13,000（税込）

受付方式：抽選

枚数制限： [IGA] お一人様各4枚まで

※3歳以上有料。

※公演日によって出演アーティストが異なります。

※出演アーティストは変更になる場合がございます。

※出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻し・公演日の振替はできかねます。

▼公演概要

日程：2025年9月20日（土）、21日（日）

会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場（滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場）

[LIVE AREA]開場 / 開演 / 終演：10:30 / 12:00 / 19:00（各日とも予定）

[FREE AREA]開場：9:30

※雨天決行（荒天の場合は中止）

▼出演アーティスト（50音順）

○9月20日（土）

[LIVE AREA / 雷神STAGE]

=LOVE / ながのーず（長野博+井ノ原快彦）/ 西川貴教 / Novelbright / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ and more

[FREE AREA / 風神STAGE]

伊東歌詞太郎 / SG / キズ / kohamo / 近藤利樹 / BESPER / メリクレット / Re:name / LINKL PLANET and more

○9月21日（日）

[LIVE AREA / 雷神STAGE]

T.M.Revolution / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会[大西亜玖璃(上原歩夢役),相良茉優(中須かすみ役),前田佳織里(桜坂しずく役),久保田未夢(朝香果林役),村上奈津実(宮下 愛役)] / FANTASTICS / FRUITS ZIPPER / YUTA (NCT) and more

[FREE AREA / 風神STAGE]

EVE OF THE LAIN / かわにしなつき / Sakurashimeji / 水平線 / デラックス×デラックス / Faulieu. / MYERA / MAYSON’s PARTY / moxymill and more

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（11:00〜18:00日・祝休）