＜イナズマロック フェス 2025＞、雷神ステージ第3弾＆風神ステージ出演アーティスト発表
滋賀県下最大の大型野外ライブイベント＜イナズマロック フェス 2025＞の、雷神ステージ第3弾出演アーティスト、風神ステージの出演アーティストが発表された。
2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩として定着しているこのイベントは、2025年で17年目を迎え、9月20日、21日の2日間、おなじみの滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される。
以下が今回はっぴょうされたアーティストだ。
◆ ◆ ◆
[LIVE AREA / 雷神STAGE] 第3弾出演アーティスト ※50音順
▼9月20日（土）
=LOVE
▼9月21日（日）
FANTASTICS
[FREE AREA / 風神STAGE] 出演アーティスト
（50音順／FREE AREAは無料で入場可能なエリアです）
▼9月20日（土）
伊東歌詞太郎
SG
キズ
kohamo
近藤利樹
BESPER
メリクレット
Re:name
LINKL PLANET
▼9月21日（日）
EVE OF THE LAIN
かわにしなつき
Sakurashimeji
水平線
デラックス×デラックス
Faulieu.
MYERA
MAYSON’s PARTY
moxymill
◆ ◆ ◆
なお、2025年は初めて開催地である滋賀県と、滋賀県草津市のふるさと納税返礼品として＜イナズマロック フェス＞の入場チケットが提供されている。
◾️＜イナズマロック フェス 2025＞
▼チケットオフィシャル先行受付中
受付URL：https://eplus.jp/irf/
受付期間：7月22日（火）10:00〜8月3日（日）23:59
受付券種：[IGA 20日券 / IGA 21日券] 各￥13,000（税込）
受付方式：抽選
枚数制限： [IGA] お一人様各4枚まで
※3歳以上有料。
※公演日によって出演アーティストが異なります。
※出演アーティストは変更になる場合がございます。
※出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻し・公演日の振替はできかねます。
▼公演概要
日程：2025年9月20日（土）、21日（日）
会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場（滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場）
[LIVE AREA]開場 / 開演 / 終演：10:30 / 12:00 / 19:00（各日とも予定）
[FREE AREA]開場：9:30
※雨天決行（荒天の場合は中止）
▼出演アーティスト（50音順）
○9月20日（土）
[LIVE AREA / 雷神STAGE]
=LOVE / ながのーず（長野博+井ノ原快彦）/ 西川貴教 / Novelbright / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ and more
[FREE AREA / 風神STAGE]
伊東歌詞太郎 / SG / キズ / kohamo / 近藤利樹 / BESPER / メリクレット / Re:name / LINKL PLANET and more
○9月21日（日）
[LIVE AREA / 雷神STAGE]
T.M.Revolution / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会[大西亜玖璃(上原歩夢役),相良茉優(中須かすみ役),前田佳織里(桜坂しずく役),久保田未夢(朝香果林役),村上奈津実(宮下 愛役)] / FANTASTICS / FRUITS ZIPPER / YUTA (NCT) and more
[FREE AREA / 風神STAGE]
EVE OF THE LAIN / かわにしなつき / Sakurashimeji / 水平線 / デラックス×デラックス / Faulieu. / MYERA / MAYSON’s PARTY / moxymill and more
お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（11:00〜18:00日・祝休）
関連リンク
◆＜イナズマロック フェス 2025＞ オフィシャルサイト
◆＜イナズマロック フェス 2025＞ オフィシャルX
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