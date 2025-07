◾️<イナズマロック フェス 2025>

▼チケットオフィシャル先行受付中

受付URL:https://eplus.jp/irf/

受付期間:7月22日(火)10:00〜8月3日(日)23:59

受付券種:[IGA 20日券 / IGA 21日券] 各¥13,000(税込)

受付方式:抽選

枚数制限: [IGA] お一人様各4枚まで

※3歳以上有料。

※公演日によって出演アーティストが異なります。

※出演アーティストは変更になる場合がございます。

※出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻し・公演日の振替はできかねます。

▼公演概要

日程:2025年9月20日(土)、21日(日)

会場:滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場(滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)

[LIVE AREA]開場 / 開演 / 終演:10:30 / 12:00 / 19:00(各日とも予定)

[FREE AREA]開場:9:30

※雨天決行(荒天の場合は中止)

▼出演アーティスト(50音順)

○9月20日(土)

[LIVE AREA / 雷神STAGE]

=LOVE / ながのーず(長野博+井ノ原快彦)/ 西川貴教 / Novelbright / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ and more

[FREE AREA / 風神STAGE]

伊東歌詞太郎 / SG / キズ / kohamo / 近藤利樹 / BESPER / メリクレット / Re:name / LINKL PLANET and more

○9月21日(日)

[LIVE AREA / 雷神STAGE]

T.M.Revolution / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会[大西亜玖璃(上原歩夢役),相良茉優(中須かすみ役),前田佳織里(桜坂しずく役),久保田未夢(朝香果林役),村上奈津実(宮下 愛役)] / FANTASTICS / FRUITS ZIPPER / YUTA (NCT) and more

[FREE AREA / 風神STAGE]

EVE OF THE LAIN / かわにしなつき / Sakurashimeji / 水平線 / デラックス×デラックス / Faulieu. / MYERA / MAYSON’s PARTY / moxymill and more

お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00日・祝休)