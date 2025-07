羊文学が、バンドとして5枚目となるフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』(読み:ドントラフイットオフ)を10月8日にリリースすることを発表した。

前作アルバム『12hugs (like butterflies)』から約2年ぶりのアルバムリリースとなる今作には、TVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」OP主題歌「春の嵐」、「Feel」、月9ドラマ『119エマージェンシーコール』主題歌「声」、TVアニメ「【推しの子】第2期」ED主題歌「Burning」、映画「かくしごと」主題歌「tears」、「TAKANAWA GATEWAY CITY」内「未来体験シアター」オリジナルタイアップ楽曲「未来地図2025」のほか、未発表の新曲を含めた全13曲を収録。

初回限定盤には、<FUJI ROCK FESTIVAL’23>GREEN STAGEでのパフォーマンス映像がフル収録される。完全生産限定盤には、今年開催した初のUSツアー<Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025>に密着したドキュメンタリー映像とALオリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダーを梱包したスペシャルパッケージ仕様となっている。アルバムは本日より予約もスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。

▲初回限定盤

▲完全生産限定盤<メェ盤>

なお羊文学は、9月より日本武道館2デイズと大阪城ホールを含む過去最大規模のアジアツアー<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>を控える中、次なる挑戦として、新たに欧州6カ国7都市を回る初のヨーロッパツアー<Hitsujibungaku Europe Tour 2025>の開催も決定している。

◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』

2025年10月8日(水)発売 ○通常盤[CDのみ]

価格:3,850円(税込) ○初回限定盤 [CD+Blu-ray]

価格:6,600円(税込)

Blu-ray:<FUJI ROCK FESTIVAL’23> ○完全生産限定盤<メェ盤> [CD+Blu-ray+Goods]

価格:8,800円(税込)

Blu-ray:<Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025>Documentary

Goods:オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー and more

※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。

◾️<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”> 2025年

9月15日(月・祝)大阪・大阪城ホール

9月18日(木)ソウル

9月20日(土)上海

9月21日(日)北京

9月23日(火)広州

9月26日(金) 台北

9月28日(日)バンコク

10月9日(木)東京・日本武道館

10月10日(金)東京・日本武道館

◾️<Hitsujibungaku Europe Tour 2025> 2025年

10月15日(水)FR・Paris @L’Alhambra

10月16日(木)NL・Nijmegen @Doornroosje

10月18日(土)DE・Cologne @Die Kantine

10月19日(日)DE・Berlin @Columbia Theater

10月20日(月)PL・Warsaw @Proxima

10月22日(水)AT・Vienna @Flex

10月24日(金)UK・London @O2 Academy Islington