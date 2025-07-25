羊文学、約2年ぶりのフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』リリース決定
羊文学が、バンドとして5枚目となるフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』（読み：ドントラフイットオフ）を10月8日にリリースすることを発表した。
前作アルバム『12hugs (like butterflies)』から約2年ぶりのアルバムリリースとなる今作には、TVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」OP主題歌「春の嵐」、「Feel」、月9ドラマ『119エマージェンシーコール』主題歌「声」、TVアニメ「【推しの子】第2期」ED主題歌「Burning」、映画「かくしごと」主題歌「tears」、「TAKANAWA GATEWAY CITY」内「未来体験シアター」オリジナルタイアップ楽曲「未来地図2025」のほか、未発表の新曲を含めた全13曲を収録。
初回限定盤には、＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞GREEN STAGEでのパフォーマンス映像がフル収録される。完全生産限定盤には、今年開催した初のUSツアー＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞に密着したドキュメンタリー映像とALオリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダーを梱包したスペシャルパッケージ仕様となっている。アルバムは本日より予約もスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
なお羊文学は、9月より日本武道館2デイズと大阪城ホールを含む過去最大規模のアジアツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞を控える中、次なる挑戦として、新たに欧州6カ国7都市を回る初のヨーロッパツアー＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞の開催も決定している。
◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』
2025年10月8日（水）発売
○通常盤［CDのみ］
価格：3,850円（税込）
○初回限定盤 [CD+Blu-ray]
価格：6,600円（税込）
Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞
○完全生産限定盤＜メェ盤＞ [CD+Blu-ray+Goods]
価格：8,800円（税込）
Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary
Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー and more
※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。
◾️＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞
2025年
9月15日（月・祝）大阪・大阪城ホール
9月18日（木）ソウル
9月20日（土）上海
9月21日（日）北京
9月23日（火）広州
9月26日（金) 台北
9月28日（日）バンコク
10月9日（木）東京・日本武道館
10月10日（金）東京・日本武道館
◾️＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞
2025年
10月15日（水）FR・Paris @L’Alhambra
10月16日（木）NL・Nijmegen @Doornroosje
10月18日（土）DE・Cologne @Die Kantine
10月19日（日）DE・Berlin @Columbia Theater
10月20日（月）PL・Warsaw @Proxima
10月22日（水）AT・Vienna @Flex
10月24日（金）UK・London @O2 Academy Islington
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