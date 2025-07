◾︎Blu-ray&DVD『6周年記念MEMORIAL LIVE 〜6回目のひな誕祭〜in 横浜スタジアム』

発売日:2025年7月23日(水)

-Blu-ray & DVD-

https://hinatazaka46.lnk.to/20250723_6th_year_MemorialLive_BD_DVD



【完全生産限定盤】

「6周年記念MEMORIAL LIVE 〜6回目のひな誕祭〜 in 横浜スタジアム -DAY1 & DAY2-」

3Blu-ray+アクリルスタンド / SRXL 580~3 / ¥18,182+tax (¥20,000)

5DVD+アクリルスタンド / SRBL 2370~5 / ¥15,454+tax (¥17,000)



・三方背BOX仕様

・特典映像「Behind the scenes of 6回目のひな誕祭」収録

・佐々木久美&佐々木美玲オリジナルアクリルスタンド

・フォトブックレット(DAY1・DAY2分36ページ)

・ポストカードセット封入(6枚組 ※全46種のうち6枚1セット封入)

・応募特典シリアルナンバー封入

※応募締切2025年9月30日(火)23:59まで



【通常盤】

6周年記念MEMORIAL LIVE 〜6回目のひな誕祭〜 in 横浜スタジアム -DAY1-」

Blu-ray / SRXL 584 / ¥7,091+tax (¥7,800)

2DVD / SRBL 2376~7 / ¥5,727+tax (¥6,300)



「6周年記念MEMORIAL LIVE 〜6回目のひな誕祭〜 in 横浜スタジアム -DAY2-」

Blu-ray / SRXL 585 / ¥7,091+tax (¥7,800)

2DVD / SRBL 2378~9 / ¥5,727+tax (¥6,300)



[Blu-ray:DISC1 / DVD:DISC1,2]※「6周年記念MEMORIAL LIVE 〜6回目のひな誕祭〜 in 横浜スタジアム-DAY1-」同内容

Overture

キュン

こんなに好きになっちゃっていいの?

Am I ready?

MC

ロッククライミング

この夏をジャムにしよう

自販機と主体性

Dash&Rush

最初の白夜

耳に落ちる涙

MC

飛行機雲ができる理由

声の足跡

恋は逃げ足が早い

MC

雪は降る 心の世界に

君を覚えてない

10秒天使

孤独な瞬間

もうこんなに好きになれない

夢は何歳まで?

酸っぱい自己嫌悪

Footsteps

どうして雨だと言ったんだろう?

MC

ガラス窓が汚れてる

アディショナルタイム

膨大な夢に押し潰されて

永遠のソフィア

キツネ

VTR

イマニミテイロ

MC

三輪車に乗りたい

My fans

期待していない自分

MC

ブルーベリー&ラズベリー

ゴーフルと君

43年待ちのコロッケ

世界にはThank you!が溢れている

嘆きのDelete

Cage

どこまでが道なんだ?

あくびLetter

真夜中の懺悔大会

MC

接触と感情

何度でも何度でも

ただがむしゃらに

VTR

五期生お披露目

約束の卵 2020

NO WAR in the future 2020

あの娘にグイグイ

One choice

月と星が踊るMidnight

絶対的第六感

アザトカワイイ

MC

JOYFUL LOVE



佐々木美玲Memorial VTR

Overture(佐々木美玲ver.)

わずかな光

佐々木美玲Message

MC

Instead of you

好きということは…

MC

知らないうちに愛されていた



[Blu-ray:DISC2 / DVD:DISC3,4] ※「6周年記念MEMORIAL LIVE 〜6回目のひな誕祭〜 in 横浜スタジアム-DAY2-」同内容

Overture

ドレミソラシド

ソンナコトナイヨ

ってか

MC

シーラカンス

雨が降ったって

愛のひきこもり

Right?

沈黙が愛なら

君のため何ができるだろう

愛はこっちのものだ

骨組みだらけの夏休み

MC

ときめき草

友よ 一番星だ

思いがけないダブルレインボー

MC

SUZUKA

一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない

ママのドレス

やさしさが邪魔をする

窓を開けなくても

恋とあんバター

See Through

まさか 偶然…

MC

青春の馬

孤独たちよ

川は流れる

見たことない魔物

VTR

My god

抱きしめてやる

沈黙した恋人よ

車輪が軋むように君が泣く

MC

足の小指を箪笥の角にぶつけた

パクチー ピーマン グリーンピース

You’re in my way

君は逆立ちできるか?

どうする?どうする?どうする?

妄想コスモス

夜明けのスピード

どっちが先に言う?

ナゼー

その他大勢タイプ

MC

ホントの時間

一生一度の夏

メッセージ映像

ひらがなけやき

MC

永遠の白線

僕に続け

HEY!OHISAMA!

錆つかない剣を持て!

僕なんか

君しか勝たん

君はハニーデュー

卒業写真だけが知ってる

君は0から1になれ

MC

日向坂



Overture(佐々木久美ver.)

立てこもりVTR

ひらがなで恋したい

夕陽Dance

青春ポップコーン

恋した魚は空を飛ぶ

ハロウィンのカボチャが割れた

佐々木久美 Memorial VTR

佐々木久美 Message

誰よりも高く跳べ! 2020

ENDING



[Blu-ray:DISC3 / DVD:DISC5]※完全生産限定盤のみ

特典映像「Behind the scenes of 6回目のひな誕祭」収録