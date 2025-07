世界で活躍する13人組グループのSEVENTEENとメディコム•トイが展開するクマ型ブロックタイプフィギュア「BE@RBRICK」のコラボレーションコレクションが7月24日12:00よりSEVENTEEN Weverse Shopにて予約販売することが決定した。メンバーが直接アイデアを出しプロデュースした、13人それぞれのこだわりが詰まったデザインのBE@RBRICKコレクション。各種100%(キーリング付属)と400%の2サイズ全26種で構成されている。販売は7月31日17:59まで。

ラインナップは以下の通り。○BE@RBRICK 100%BE@RBRICK 100% (S.COUPS) 2,400円BE@RBRICK 100% (JEONGHAN) 2,400円BE@RBRICK 100% (JOSHUA) 2,400円BE@RBRICK 100% (JUN) 2,400円BE@RBRICK 100% (HOSHI) 2,400円BE@RBRICK 100% (WONWOO) 2,400円BE@RBRICK 100% (WOOZI) 2,400円BE@RBRICK 100% (THE 8) 2,400円BE@RBRICK 100% (MINGYU) 2,400円BE@RBRICK 100% (DK) 2,400円BE@RBRICK 100% (SEUNGKWAN) 2,400円BE@RBRICK 100% (VERNON) 2,400円BE@RBRICK 100% (DINO) 2,400円○BE@RBRICK 400%BE@RBRICK 400% (S.COUPS) 17,000円BE@RBRICK 400% (JEONGHAN) 17,000円BE@RBRICK 400% (JOSHUA) 17,000円BE@RBRICK 400% (JUN) 17,000円BE@RBRICK 400% (HOSHI) 17,000円BE@RBRICK 400% (WONWOO) 17,000円BE@RBRICK 400% (WOOZI) 17,000円BE@RBRICK 400% (THE 8) 17,000円BE@RBRICK 400% (MINGYU) 17,000円BE@RBRICK 400% (DK) 17,000円BE@RBRICK 400% (SEUNGKWAN) 17,000円BE@RBRICK 400% (VERNON) 17,000円BE@RBRICK 400% (DINO) 17,000円(C) PLEDIS ENTERTAINMENT & HYBE. All Rights Reserved.