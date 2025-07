【淡路の罠】 9月16日 配信予定

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Windows PC(Ubisoft Store/Steam/Epic Games Store)/Mac(Appleシリコン搭載)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」の拡張DLC「淡路の罠」を9月16日に配信する。

「アサシン クリード シャドウズ」初の拡張コンテンツとなる「淡路の罠」の配信日が9月16日となることが決定した。「淡路の罠」をプレイするにはゲーム本編のメインストーリーをクリアしていることが必要。詳細については追って公表するとしている。

また、7月29日に実施予定のアップデートでは、ニューゲーム+が導入される。メインストーリーをクリアし、クレジットロールが表示された後に選択可能。ニューゲーム+ではストーリーや目標ボードの進行状況、発見したロケーションがリセットされるが、キャラクターのレベル、獲得した装備、スキルポイント、知識ランク、隠れ家の改良状況を維持したままプレイすることができる。

□今後リリース予定の拡張コンテンツのページ

(C) 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, Ubi.com and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.