滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト・西川貴教が発起人を務める大型野外ライブイベント『イナズマロック フェス 2025』(9月20日・21日、滋賀県草津市・烏丸半島芝生広場)の第3弾出演アーティストが25日、発表された。「雷神ステージ」では、=LOVE(20日)、FANTASTICS(21日)が追加。さらに、入場無料の「風神ステージ」に登場する18組が明らかになった。

■『イナズマロック フェス 2025』LIVE AREA/雷神STAGE 出演アーティスト(50音順) ※=新9月20日(土)・雷神ステージ=LOVE ※ながのーず(長野博+井ノ原快彦)西川貴教NovelbrightFear, and Loathing in Las VegasももいろクローバーZ・風神ステージ伊東歌詞太郎 ※SG ※キズ ※kohamo ※近藤利樹 ※BESPER ※メリクレット ※Re:name ※LINKL PLANET ※9月21日(日)・雷神ステージT.M.Revolution虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、前田佳織里(桜坂しずく役)、久保田未夢(朝香果林役)、村上奈津実(宮下愛役)FANTASTICS ※FRUITS ZIPPERYUTA(NCT)・風神ステージEVE OF THE LAIN ※かわにしなつき ※Sakurashimeji ※水平線 ※デラックス×デラックス ※Faulieu. ※MYERA ※MAYSON’s PARTY ※moxymill ※