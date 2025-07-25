福島県で最大震度3の地震 福島県・いわき市
25日午後0時16分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県浜通りで、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福島県のいわき市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福島県
いわき市
■震度2
□福島県
楢葉町 川内村 大熊町
葛尾村 飯舘村 二本松市
田村市 本宮市 石川町
玉川村 浅川町 古殿町
小野町
大子町
■震度1
□福島県
相馬市 南相馬市 福島広野町
双葉町 浪江町 福島市
郡山市 白河市 須賀川市
福島伊達市 川俣町 大玉村
鏡石町 天栄村 泉崎村
棚倉町 矢祭町 鮫川村
平田村
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
高萩市 北茨城市 笠間市
ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市
城里町 東海村 土浦市
石岡市 桜川市 鉾田市
□宮城県
涌谷町 岩沼市 丸森町
□山形県
米沢市 南陽市 白鷹町
□栃木県
宇都宮市 芳賀町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。