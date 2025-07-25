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25日午後0時16分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県浜通りで、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県のいわき市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福島県
いわき市

■震度2
□福島県
楢葉町　川内村　大熊町
葛尾村　飯舘村　二本松市
田村市　本宮市　石川町
玉川村　浅川町　古殿町
小野町

□茨城県
大子町

■震度1
□福島県
相馬市　南相馬市　福島広野町
双葉町　浪江町　福島市
郡山市　白河市　須賀川市
福島伊達市　川俣町　大玉村
鏡石町　天栄村　泉崎村
棚倉町　矢祭町　鮫川村
平田村

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
高萩市　北茨城市　笠間市
ひたちなか市　常陸大宮市　小美玉市
城里町　東海村　土浦市
石岡市　桜川市　鉾田市

□宮城県
涌谷町　岩沼市　丸森町

□山形県
米沢市　南陽市　白鷹町

□栃木県
宇都宮市　芳賀町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。