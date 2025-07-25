TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î½÷À­µÒ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¾å¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¥Û¥¹¥È¤ÎÃË¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉþ¤òÃ¦¤°¤«¡¢ÏÓ¤òÀÞ¤é¤ì¤ë¤«¡×¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¤òÂáÊá¡¡½÷À­µÒ¤ò¶¼Ç÷¤·À­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡¡·Ù»ëÄ£

ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¢¥ó¥»¥à¡×¤Î¥Û¥¹¥È¡¦ÃÝËÜ¸÷ÊãÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ç¡¢º£Ç¯5·îÃæ½Ü¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î½÷À­µÒ¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢À­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¾å¡¢¼ó¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃÝËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À­¡Ê20Âå¡Ë¤ò¶ÐÌ³¸å¤Ë¥Ð¡¼¤ËÍ¶¤¤¡¢Å¥¿ì¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¤³¤ß¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢¡ÖÉþ¤òÃ¦¤°¤«¡¢ÏÓ¤òÀÞ¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤È¶¼Ç÷¤·¤¿¾å¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÝËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÌµÍý¤ä¤êÀ­¸ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤¬¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£