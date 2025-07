【第4話(1)】 7月25日 無料公開

芳文社は7月25日、同社のWebサイト「COMIC FUZ」にてマンガ「デスサイズぷるるん」第4話(1)「感情が漏れちゃう(後編)」を公開した。

本作は、芳文社の「まんがタイムきららフォワード」で連載していたコメディ。エロイキャラが描けないことに苦悩している漫画家志望のポン太と、露出過剰な死神プルシア・プルーイットが漫画家としての成功を目指す。

次回の公開は8月1日の予定。なお、すでに最終話までの全話が掲載しており、シルバーまたはゴールドを使用した先読みも可能となっている。

第4話(1)「感情が漏れちゃう(後編)」より

エロいキャラが描けないことを理由に編集者からラストチャンスを言い渡された漫画家志望のポン太。

そんな人生崖っぷちの彼の前に現れたのは、露出過多な死神プルシア・プルーイットだった。

彼女との命を懸けた契約で、ポン太の大逆転劇が始まる――!?

(C)HOUBUNSHA CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.