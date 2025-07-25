Mrs. GREEN APPLE、あすから2日間10万人規模の野外ライブ 主な記録まとめ【オリコン】
Mrs. GREEN APPLEがあす26日と27日、神奈川・山下ふ頭特設会場で計10万人動員予定のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」を開催する。主なオリコン記録をまとめた。記録は2025年7月28日付現在。
【画像】ジャケ写で振り返る…ミセス「累積再生数」TOP10作品（一覧）
【1】主なストリーミング記録
・「アーティスト別ストリーミング総再生数」記録 歴代1位。総再生数は100億8,719.6万回（10,087,195,554回）を記録。オリコン史上初の総再生数100億回超えアーティストとなった。
・「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録 歴代1位 【通算27作】。1億回突破作品数最多アーティストとなった。一覧は以下。
【2】最新アルバム『10』記録
（2025年7月7日配信開始／2025年7月8日発売）
・2025年7月21日付「オリコン週間アルバムランキング」で、自己最高初週売上76.0万枚で自身初の1位を獲得。
・2025年7月28日付「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、2週連続の1位獲得。累積売上は82.3万枚（2025年7月28日付現在。
【3】上半期ランキング記録
・「オリコン上半期ランキング 2025」アーティスト別セールス部門デジタルランキング1位を記録。2年連続の上半期デジタルランキング1位となる。期間内売上は55.8億円。
・「オリコン上半期ランキング 2025」作品別売上数部門で3冠を達成。ストリーミング、合算シングル、DVDの3冠。
（1）上半期ストリーミングランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（期間内再生数2億7,657.6万回）
（2）上半期合算シングルランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（期間内ポイント97.1万PT）
（3）上半期DVDランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』（期間内売上10.1万枚）
【4】週間音楽・映像ランキング記録（2025年7月21日付で達成した記録）
男性アーティスト史上初の7冠達成。
・2025年7月21日付オリコン週間音楽・映像ランキング 7冠内訳
（1）週間アルバムランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『10』（初週売上76.0万枚）
（2）週間デジタルアルバムランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『10』（初週DL数2.2万DL）
（3）週間合算アルバムランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『10』（週間ポイント79.5万PT）
（4）週間ストリーミングランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（週間再生数1,037.7万回）
（5）週間DVDランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『Mrs. GREEN APPLE on"Harmony"』（初週売上2.3万枚（22,652枚））
（6）週間Blu-ray Discランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『Mrs. GREEN APPLE on"Harmony"』（初週売上2.2万枚（21,738枚） ）
（7）週間ミュージックDVD・BDランキング1位
： Mrs. GREEN APPLE『Mrs. GREEN APPLE on"Harmony"』（合計売上4.4万枚（44,390枚） ）
■Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧（※達成順）
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
21作目：「familie」（2024年12月16日付）2024年8月9日配信開始
22作目：「Dear」（2025年1月13日付）2024年5月20日配信開始
23作目：「ビターバカンス」（2025年3月10日付）2024年11月29日配信開始
24作目：「ダーリン」（2025年4月21日付）2025年1月20日配信開始
25作目：「lovin'」（2025年5月19日付）2019年8月17日配信開始
26作目：「クスシキ」（2025年6月23日付）2025年4月5日配信開始
27作目：「Attitude」（2025年7月21日付）2019年10月1日配信開始
【画像】ジャケ写で振り返る…ミセス「累積再生数」TOP10作品（一覧）
【1】主なストリーミング記録
・「アーティスト別ストリーミング総再生数」記録 歴代1位。総再生数は100億8,719.6万回（10,087,195,554回）を記録。オリコン史上初の総再生数100億回超えアーティストとなった。
【2】最新アルバム『10』記録
（2025年7月7日配信開始／2025年7月8日発売）
・2025年7月21日付「オリコン週間アルバムランキング」で、自己最高初週売上76.0万枚で自身初の1位を獲得。
・2025年7月28日付「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、2週連続の1位獲得。累積売上は82.3万枚（2025年7月28日付現在。
【3】上半期ランキング記録
・「オリコン上半期ランキング 2025」アーティスト別セールス部門デジタルランキング1位を記録。2年連続の上半期デジタルランキング1位となる。期間内売上は55.8億円。
・「オリコン上半期ランキング 2025」作品別売上数部門で3冠を達成。ストリーミング、合算シングル、DVDの3冠。
（1）上半期ストリーミングランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（期間内再生数2億7,657.6万回）
（2）上半期合算シングルランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（期間内ポイント97.1万PT）
（3）上半期DVDランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』（期間内売上10.1万枚）
【4】週間音楽・映像ランキング記録（2025年7月21日付で達成した記録）
男性アーティスト史上初の7冠達成。
・2025年7月21日付オリコン週間音楽・映像ランキング 7冠内訳
（1）週間アルバムランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『10』（初週売上76.0万枚）
（2）週間デジタルアルバムランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『10』（初週DL数2.2万DL）
（3）週間合算アルバムランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『10』（週間ポイント79.5万PT）
（4）週間ストリーミングランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（週間再生数1,037.7万回）
（5）週間DVDランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『Mrs. GREEN APPLE on"Harmony"』（初週売上2.3万枚（22,652枚））
（6）週間Blu-ray Discランキング1位
：Mrs. GREEN APPLE『Mrs. GREEN APPLE on"Harmony"』（初週売上2.2万枚（21,738枚） ）
（7）週間ミュージックDVD・BDランキング1位
： Mrs. GREEN APPLE『Mrs. GREEN APPLE on"Harmony"』（合計売上4.4万枚（44,390枚） ）
■Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧（※達成順）
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
21作目：「familie」（2024年12月16日付）2024年8月9日配信開始
22作目：「Dear」（2025年1月13日付）2024年5月20日配信開始
23作目：「ビターバカンス」（2025年3月10日付）2024年11月29日配信開始
24作目：「ダーリン」（2025年4月21日付）2025年1月20日配信開始
25作目：「lovin'」（2025年5月19日付）2019年8月17日配信開始
26作目：「クスシキ」（2025年6月23日付）2025年4月5日配信開始
27作目：「Attitude」（2025年7月21日付）2019年10月1日配信開始