back number、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』主題歌「幕が上がる」配信リリース決定

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■back number新曲「幕が上がる」は、小林武史プロデュースの壮大なバラード！主題歌入り新予告も公開

back numberが、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』（8月1日公開）主題歌「幕が上がる」を、映画公開日の前日にあたる7月31日に配信リリースすることが決定した。

「幕が上がる」は、製作中の映画を観た上で書き下ろされた楽曲。弱さと向き合った上で覚悟を持って待っている人たちの元に向かう強さを、ステージに立つ前の心情と重ねあわせた、スケール感のあるバラードとなっている。

プロデュースは小林武史が担当。主題歌入り新予告も公開。また、ジャケット写真と歌詞全文も配信に先駆けて公開された。

リリース情報

2025.07.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「幕が上がる」

映画情報

劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』

8月1日（金）公開

キャスト：鈴木亮平 賀来賢人 高杉真宙 生見愛瑠 宮澤エマ ／ 菜々緒

中条あやみ 小手伸也 佐野勇斗 ジェシー（SixTONES） フォンチー

江口洋介 ／ 玉山鉄二 橋本さとし 渡辺真起子 鶴見辰吾 石田ゆり子

監督：松木彩

脚本：黒岩勉

主題歌：back number「幕が上がる」

配給：東宝

(C)2025 劇場版『TOKYO MER』製作委員会

歌ネット歌詞先行公開URL

https://www.uta-net.com/song/377069/

劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』作品サイト

https://tokyomer-movie.jp/

back number OFFICIAL SITE

http://backnumber.info/