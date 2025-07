羊文学、ニューアルバム『Don′t Laugh It Off』リリース決定！約2年ぶりのフルアルバム

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初回仕様限定盤には『フジロック’23』のライブ映像をフル収録!

羊文学が、10月8日に5thフルアルバム『Don’t Laugh It Off』(読み:ドントラフイットオフ)をリリースすることが決定した。

前作アルバム『12hugs (like butterflies)』から約2年ぶりのアルバムリリースとなる今作には、6月に配信リリースされた「春の嵐」、「Feel」(TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』OP主題歌)、「声」(月9ドラマ『119エマージェンシーコール』主題歌)、「Burning」(TVアニメ『【推しの子】第2期』ED主題歌)、「tears」(映画『かくしごと』主題歌)、「未来地図2025」(『TAKANAWA GATEWAY CITY』内「未来体験シアター」オリジナルタイアップ楽曲)の他、未発表の新曲を含めた全13曲を収録。

初回限定盤には、『FUJI ROCK FESTIVAL’23』GREEN STAGEでのパフォーマンス映像をフル収録。

完全生産限定盤には、2025年に開催した初のUSツアー『Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025』に密着したドキュメンタリー映像を収録。さらに、ALオリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダーを梱包したスペシャルパッケージ仕様となっている。

2024年にバンドとして初のアジアツアー全11公演を完走し、2025年4月にはアメリカ本土4都市を回る初のUSツアーも成功させるなど、海外への本格進出を果たしてきた羊文学。9月より日本武道館2daysと大阪城ホールを含む過去最大規模のアジアツアー『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”』を控えるなか、次なる挑戦として、あらたに欧州6ヵ国7都市を回る初のヨーロッパツアー『Hitsujibungaku Europe Tour 2025』の開催が決定した。

4thアルバム『12hugs (like butterflies) 』リリース以降、映画/ドラマ/アニメなど様々な作品をテーマにした楽曲を複数リリースし、ライブでは国内にとどまらず、海外ツアーも成功させるなど、グローバルな舞台へと活躍の場を広げ、進化を続けている羊文学の最新アルバムに大きな注目が集まっている。

リリース情報

2025.08.27 ON SALE

SINGLE「Feel / mild days」

2025.10.08 ON SALE

ALBUM『Don’t Laugh It Off』

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/