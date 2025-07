ゲームを遊んだりアンケートに答えるとポイントが貯まる！Mega Fortuna Teknoloji VE Yazilim A.S.「アニモ」

Mega Fortuna Teknoloji VE Yazilim A.S.は、ゲームを遊びながら貯めたポイントをギフトカードに交換ができる、お手軽なポイ活アプリ「アニモ(Earnimo)」をリリースしました。

■「アニモ(Earnimo)」アプリ概要

「アニモ(Earnimo)」は、ゲームを遊んだりアンケートに回答することでポイントが貯まる、手軽で楽しいポイ活アプリです。

空いた時間に「アニモ(Earnimo)」を開いて、ミッション(ゲームプレイやアンケート回答)をクリアするとポイントをゲットできます。

ミッションの内容や難易度によって、もらえるポイント数が変わります。

貯めたポイントは、Amazonギフト券や電子マネーなどに交換可能です。

交換先ギフトカード例(一部)

・Amazon ギフトカード

・Visaギフトカード

・Paypal(ペイパル)

など

■初めての方にもおすすめ!「アニモ(Earnimo)」はこんな方にぴったり

・スキマ時間を活用してお小遣いを貯めたい

・ゲームが好きで、できればお得に楽しみたい

・面倒な作業は苦手。

シンプルで楽しいアプリを探している

・遊び感覚でポイントが貯まり、ギフトカードにもすぐ交換できる手軽さが好き

気になってたあのゲームを始めるなら今がチャンスです!

「アニモ(Earnimo)」経由でゲームをダウンロードすれば、遊ぶだけでポイントが貯まってギフトカードと交換できるので、とてもお得にスタートすることができます。

「アニモ(Earnimo)」で、ちょっとした暇つぶしを、ちょっとしたご褒美に変えませんか。

■ユーザーの声をもとに大幅アップデート!

*「Richie Games」ユーザー様の声を反映した改善ポイント

「操作が分かりにくい」「ポイントが貯まるまでの道のりが遠い」といった意見を参考に、「アニモ(Earnimo)」では以下の点を改善しています。

・アプリ内ガイドの強化で、初めてでも分かりやすい操作設計

・ポイント獲得のスピード感を調整し、達成感を感じやすい仕様に

・問い合わせ対応の強化など、サポート体制を見直し

