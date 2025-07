サザンオールスターズによるWEB特別企画『TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!! #四六時中もサザンを聴いて2025』が、7月25日から8月16日までの4週間にわたって実施される。サザンオールスターズは、今年3月に10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースし、全国アリーナ&ドームツアーでは約60万人の動員に加え、最終日のライブビューイングで15万人を動員。6月25日には47回目のデビュー記念日を迎えた。

同企画では、自宅など好きな場所でサザンオールスターズの音楽を楽しめるコンテンツを週替わりで公開。第1週の初日となる7月25日には、公式プレイリスト第1弾として、この夏に聴きたい『SAS Summer 2025』、眠れない夜にひとりで聴きたい『眠られぬ夜のサザン』、散歩のお供に聴きたい『サザンと散歩』の3本が公開された。いずれも漫画家・渋谷直角によるカバーイラストが添えられており、8月中旬までに計4弾のプレイリストが順次展開される。また、リスナー参加型のプレイリスト企画もスタート。ハッシュタグ「#四六時中もサザンを聴いて2025」を付けてXに投稿された楽曲をもとに、“架空の夏フェス”のセットリストを想定したプレイリストが後日公開される。抽選で25人に、ロゴ&プレイリストステッカー5枚もプレゼントされる。応募期間は7月31日まで。8月2日には、サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルで特別番組の生配信も予定。過去のライブ映像を含むアーカイブ配信なしの限定内容となる。この『真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!!』では、第2週以降もプレイリストやコンテンツが順次発表され、最終日の8月16日には何らかの発表が控えているという。昨年9月に『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』で“最後の夏フェス出演”を果たしたサザンオールスターズだが、今年は場所を問わず楽しめる企画としてWEBから日本の夏を盛り上げる。