気象庁によると、25日午前11時17分ごろ、長崎県諫早市、雲仙市で震度4の地震があった。震源地は長崎県南西部で地震の規模はマグニチュード（M）4.7と推定。震源の深さは10km。地震による津波の心配はない。

【震度3】長崎県長崎市、大村市、南島原市、東彼杵町、熊本県天草市、長洲町、和水町

【震度2】福岡県大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑前町、大刀洗町、大木町、佐賀県佐賀市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里、上峰町、みやき町、白石町、太良町、長崎県佐世保市、島原市、平戸市、松浦市、西海市、長与町、時津町、川棚町、佐々町、熊本県熊本北区、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、玉東町、大津町、産山村、西原村、苓北町、鹿児島県伊佐市

【震度1】山口県山口市、防府市、福岡県福岡博多区、福岡中央区、福岡西区、福岡早良区、直方市、飯塚市、行橋市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、宗像市、太宰府市、宮若市、新宮町、水巻町、東峰村、福岡広川町、福岡川崎町、大任町、みやこ町、上毛、佐賀県唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、佐賀鹿島市、基山町、有田町、大町町、江北町、長崎県壱岐市、波佐見町、熊本県熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本南区、八代市、人吉市、水俣市、宇土市、熊本美里町、南関町、菊陽町、熊本高森町、南阿蘇村、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、球磨村、大分県別府市、中津市、日田市、佐伯市、津久見市、竹田市、宇佐市、九重町、玖珠町、宮崎県延岡市、小林市、椎葉村、高千穂町、鹿児島県阿久根市、鹿児島出水市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、霧島市、姶良市、さつま町、長島町、湧水町