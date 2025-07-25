¸µCBC»³ÆâºÌ²Ã¥¢¥Ê¡¢31ºÐÃÂÀ¸Æü¤ËÄ¾É®¡Ö¤´Êó¹ð¡×·ëº§È¯É½¡¡½ËÊ¡»¦Åþ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂèÆó¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í!!¡×
¡¡¸µCBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸½¥Õ¥ê¡¼¤Î»³ÆâºÌ²Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µCBC»³ÆâºÌ²Ã¥¢¥Ê¡¢31ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§È¯É½¡¡Ä¾É®¤Î¡Ö¤´Êó¹ð¡×
¡¡Ä¾É®½ñÌÌ¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜÆü¡¢Ìµ»ö31ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·ëº§¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Äº¤¤¤¿¤ª»Å»ö1¤Ä1¤Ä¤òºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤´»Ù±ç»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤ê²Â¤¿ÍÀ¸¤ÎÂèÆó¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í!!¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Æâ¥¢¥Ê¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËCBC¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¡Ø¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡Ù¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡Ø¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¡Ø¥¶¥³¥·ÍðÆþ¡Ù¡¢¥é¥¸¥ª¡ØËÌÌîÀ¿¤Î¥º¥Ð¥ê¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯6·î¡¢ºòÇ¯11·îËö¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµÙ¿¦¤·¡¢º£Ç¯5·î31ÆüÉÕ¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µCBC»³ÆâºÌ²Ã¥¢¥Ê¡¢31ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§È¯É½¡¡Ä¾É®¤Î¡Ö¤´Êó¹ð¡×
¡¡Ä¾É®½ñÌÌ¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜÆü¡¢Ìµ»ö31ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·ëº§¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Äº¤¤¤¿¤ª»Å»ö1¤Ä1¤Ä¤òºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤´»Ù±ç»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»³Æâ¥¢¥Ê¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËCBC¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¡Ø¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡Ù¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡Ø¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¡Ø¥¶¥³¥·ÍðÆþ¡Ù¡¢¥é¥¸¥ª¡ØËÌÌîÀ¿¤Î¥º¥Ð¥ê¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯6·î¡¢ºòÇ¯11·îËö¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµÙ¿¦¤·¡¢º£Ç¯5·î31ÆüÉÕ¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£