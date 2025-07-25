¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å3Ç¯¤Ö¤ê8¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡¡º£µ¨ºÇÃ»3²ó1/3¤Ç¹ßÈÄ¡¡ÆüÊÆÄÌ»»204¾¡¤Ê¤é¤º¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹3Ï¢ÇÔ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹7¡½9¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯7·î24Æü¡¡¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤âº£µ¨ºÇÃ»3²ó1/3¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î8¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤â3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÆ¬¡¦¥É¥Î¥Ð¥ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤È2»à¤«¤é¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ëº¸ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡2¡½1¤Î2²ó¤â2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥É¥Î¥Ð¥ó¤ËµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ø¥ì¥é¡¢¥Ð¡¼¥ë¥½¥ó¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ë¤â3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¤³¤Î²ó°ìµó6ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ï½¤Àµ¤·¡¢¥¦¥£¥ó¤ò±¦Ä¾¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¤³¤Î»î¹ç¡¢½é¤á¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢4²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤ÈÆóÅð¤òµö¤¹¤Ê¤É¤·¡¢1»à»°ÎÝ¤«¤é¥Ø¥ì¥é¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó8¼ºÅÀÌÜ¡£¤³¤³¤Ç¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¡¢2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æº¸ÏÓ¡¦¾¾°æÍµ¼ù¤¬ÅÐÈÄ¤·¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£8¼ºÅÀ¤Ï2022Ç¯4·î12Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç9¼ºÅÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º»þÂå¤Î2017Ç¯7·î26Æü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç3²ó2/3¤òÅê¤²10¼ºÅÀ¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë¥¢¥é¥¨¥¹¡¢¥á¥ê¥ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢2¡½7¤È¤Ê¤Ã¤¿3²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹¤¬17¹æ¥½¥í¡£¥¢¥é¥¨¥¹¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤ÇÂ³¤¯¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤â19¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢3²ó¤Þ¤Ç¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÈ¿·â¡£5¡½8¤Î5²ó¤Ë¤ÏÅ¨¼º¤âÍí¤á¤Æ2ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢6²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤¬¥Ø¥ì¥é¤ËÄËº¨¤Î¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤é¤ì¡¢3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüÊÆÄÌ»»203¾¡¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüÊÆÄÌ»»204¾¡¡ÊNPBÄÌ»»93¾¡¡¢MLBÄÌ»»111¾¡¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¹õÅÄÇî¼ù¤Î203¾¡¤òÈ´¤¡¢ÆüËÜÅê¼êÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨À®ÀÓ¤Ï4»î¹ç¤Ç0¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨9¡¦18¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï±¦Éª±ê¾É¤Î¤¿¤á¡¢³«Ëë¤òÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ç·Þ¤¨¡¢º£·î7Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¡£¤³¤ÎÆü¤¬4»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¼ê¤Î¾¾°æ¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À5²ó¤ËËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¥Ú¥é¥ë¥¿¤¬¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÉõ¤¸¡¢¾¾°æ¤ÎÅÐÈÄÀ®ÀÓ¤Ï1²ó1/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï4¡¦89¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£