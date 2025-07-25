ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë·ãÊÑ¡¡70ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¯¼ã¡¹¤·¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤¬25Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥£¥Ã¥°¤òÉÕ¤±¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤¬»÷¹ç¤¦ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡¥è¥¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆùÂÎ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÄáÂÀÏº¤¬¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¹õ¥Ü¥È¥à¥¹¤È¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤òÈï¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¼ã¡¹¤·¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¼ã¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¨¤¯¼ã¡¹¤·¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ê¤«¤¿¤ª¤« ¤Ä¤ë¤¿¤í¤¦¡Ë
1954Ç¯12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÀ¾ÆüÊëÎ¤½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÊÒ²¬ÄáÈ¬»Õ¾¢¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¼ÂÓÌÏ¼Ì¤ÇÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¡¢ÅìÊõÌ¾¿Í²ñ¡¢ÀõÁð±é·Ý¾ì¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£1988Ç¯¤Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤Æ½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¤È¤ó¤Ü¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò³«ºÅ¡£¸½ºß¤ÏÉý¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦±é·à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tsurutaro_kataoka_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤¬»÷¹ç¤¦ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡¥è¥¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆùÂÎ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÄáÂÀÏº¤¬¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¹õ¥Ü¥È¥à¥¹¤È¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤òÈï¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ê¤«¤¿¤ª¤« ¤Ä¤ë¤¿¤í¤¦¡Ë
1954Ç¯12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÀ¾ÆüÊëÎ¤½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÊÒ²¬ÄáÈ¬»Õ¾¢¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¼ÂÓÌÏ¼Ì¤ÇÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¡¢ÅìÊõÌ¾¿Í²ñ¡¢ÀõÁð±é·Ý¾ì¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£1988Ç¯¤Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤Æ½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¤È¤ó¤Ü¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò³«ºÅ¡£¸½ºß¤ÏÉý¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦±é·à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tsurutaro_kataoka_official¡Ë