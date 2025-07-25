・ミナトＨＤが大陽線示現で底入れ足、業績回復トレンド入りで見直し買い

・ニデックが３連騰で年初来高値、４～６月期業績速報値は営業増益確保で安心感台頭

・北紡は高い、中国企業と戦略的包括業務提携の事前協議を開始

・メディシノバが一時Ｓ高、臨床試験の進捗状況を公表し材料視

・キヤノンが３日ぶり急反落、米関税影響で２５年１２月期業績予想を下方修正

・ＡＫＩＢＡが急騰、エヌビディア関連の一角で一時値上がりトップに買われる

・ブルーイノベは大幅続伸、奈良市でドローンを活用した下水道管渠内調査を実施

・ルネサスは強弱観対立で乱高下、寄り付きショートカバーで大幅高もその後は値を消す

・バンナムＨＤが大幅３日続伸、ソニーＧと戦略的パートナーシップを締結

・アーバネットが大幅続伸、２５年６月期業績は計画上振れで着地

・三菱自が急反落、円高と関税影響で４～６月期最終利益９７％減

・マネフォは物色人気集中で続急騰、米アクティビストの大株主浮上で投資資金が攻勢



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出所：MINKABU PRESS