電響社は、マクセルブランドより「スピーカー付き充電式ポータブルカセットプレーヤー MXCP-P100S」を2025年8月20日に発売します。本体カラーはホワイトとブラックの2色。

「スピーカー付き充電式ポータブルカセットプレーヤー MXCP-P100S」(ホワイト)

記事のポイント カセットテープは、近年のレトロブームに加え、海外・国内アーティストがカセットテープで音楽をリリースするケースも増えており、Z世代を中心に再び注目を集めています。また、音楽そのものの魅力に加え、カセットプレーヤーやカセットテープのレトロな外観も、ファッションアイテムとしての人気。

本製品は、2025年5月に発売された「ポータブルカセットプレーヤー MXCP-P100」の特徴を継承した後継モデル。新たにスピーカーを搭載し、本体だけでもカセットテープの音声や音楽を聴けるようになっています(再生専用)。

真鍮フライホイールによる安定したテープ走行と高音質再生に加え、Bluetooth対応(Bluetooth Ver.5.4)により有線・ワイヤレス両方のヘッドホンに対応。

バッテリーを内蔵しており、再生時間は有線ヘッドホン接続時で約9時間、Bluetooth接続時で約7時間、内蔵スピーカー使用時で約6.5時間。充電端子はUSB Type-Cで、充電時間は約2時間。充電用USBケーブル(75cm)が付属します。

「スピーカー付き充電式ポータブルカセットプレーヤー MXCP-P100S」(ブラック)

ヘッドホンで一人じっくり音楽に浸る楽しみはもちろん、内蔵スピーカーを使えば、カセットテープ独特の温かみのある音を友人や家族と共有する楽しさも広がります。

電響社 「スピーカー付き充電式ポータブルカセットプレーヤー MXCP-P100S」 発売日:2025年8月20日 オープンプライス

