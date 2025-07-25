25日午前11時17分ごろ、長崎県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。大分県内では中津市や別府市など、9つの市と町で震度1を観測しました。

気象庁によりますと、震源地は長崎県南西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

【各地の震度詳細】

■震度4

□長崎県

諫早市 雲仙市

■震度3

□長崎県

長崎市 大村市 南島原市

東彼杵町



□熊本県

長洲町 和水町 天草市

■震度2

□長崎県

西海市 長与町 時津町

島原市 佐世保市 平戸市

松浦市 川棚町 佐々町



□熊本県

熊本北区 荒尾市 玉名市

山鹿市 菊池市 宇城市

合志市 玉東町 大津町

西原村 上天草市 苓北町

阿蘇市 産山村



□福岡県

糸島市 嘉麻市 大牟田市

久留米市 柳川市 八女市

筑後市 大川市 うきは市

朝倉市 みやま市 筑前町

大刀洗町 大木町



□佐賀県

佐賀市 小城市 嬉野市

神埼市 吉野ヶ里町 上峰町

みやき町 白石町 太良町



□鹿児島県

伊佐市

■震度1

□長崎県

波佐見町 壱岐市



□熊本県

熊本中央区 熊本東区 熊本西区

熊本南区 八代市 宇土市

熊本美里町 南関町 菊陽町

嘉島町 益城町 甲佐町

山都町 氷川町 水俣市

芦北町 津奈木町 熊本高森町

南阿蘇村 人吉市 球磨村



□福岡県

福岡博多区 福岡中央区 福岡西区

福岡早良区 筑紫野市 春日市

宗像市 太宰府市 新宮町

直方市 飯塚市 宮若市

福岡川崎町 大任町 小郡市

東峰村 福岡広川町 行橋市

中間市 水巻町 みやこ町

上毛町



□佐賀県

鳥栖市 多久市 武雄市

佐賀鹿島市 基山町 大町町

江北町 唐津市 伊万里市

有田町



□鹿児島県

阿久根市 鹿児島出水市 薩摩川内市

霧島市 姶良市 さつま町

長島町 湧水町 薩摩川内市甑島



□山口県

山口市 防府市



□大分県

中津市 宇佐市 別府市

津久見市 佐伯市 日田市

竹田市 九重町 玖珠町



□宮崎県

延岡市 椎葉村 高千穂町

小林市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。