長崎県で最大震度4のやや強い地震 大分県内では9市町で震度1を観測
25日午前11時17分ごろ、長崎県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。大分県内では中津市や別府市など、9つの市と町で震度1を観測しました。
気象庁によりますと、震源地は長崎県南西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
【各地の震度詳細】
■震度4
□長崎県
諫早市 雲仙市
■震度3
□長崎県
長崎市 大村市 南島原市
東彼杵町
□熊本県
長洲町 和水町 天草市
■震度2
□長崎県
西海市 長与町 時津町
島原市 佐世保市 平戸市
松浦市 川棚町 佐々町
□熊本県
熊本北区 荒尾市 玉名市
山鹿市 菊池市 宇城市
合志市 玉東町 大津町
西原村 上天草市 苓北町
阿蘇市 産山村
□福岡県
糸島市 嘉麻市 大牟田市
久留米市 柳川市 八女市
筑後市 大川市 うきは市
朝倉市 みやま市 筑前町
大刀洗町 大木町
□佐賀県
佐賀市 小城市 嬉野市
神埼市 吉野ヶ里町 上峰町
みやき町 白石町 太良町
□鹿児島県
伊佐市
■震度1
□長崎県
波佐見町 壱岐市
□熊本県
熊本中央区 熊本東区 熊本西区
熊本南区 八代市 宇土市
熊本美里町 南関町 菊陽町
嘉島町 益城町 甲佐町
山都町 氷川町 水俣市
芦北町 津奈木町 熊本高森町
南阿蘇村 人吉市 球磨村
□福岡県
福岡博多区 福岡中央区 福岡西区
福岡早良区 筑紫野市 春日市
宗像市 太宰府市 新宮町
直方市 飯塚市 宮若市
福岡川崎町 大任町 小郡市
東峰村 福岡広川町 行橋市
中間市 水巻町 みやこ町
上毛町
□佐賀県
鳥栖市 多久市 武雄市
佐賀鹿島市 基山町 大町町
江北町 唐津市 伊万里市
有田町
□鹿児島県
阿久根市 鹿児島出水市 薩摩川内市
霧島市 姶良市 さつま町
長島町 湧水町 薩摩川内市甑島
□山口県
山口市 防府市
□大分県
中津市 宇佐市 別府市
津久見市 佐伯市 日田市
竹田市 九重町 玖珠町
□宮崎県
延岡市 椎葉村 高千穂町
小林市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。