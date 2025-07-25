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25日午前11時17分ごろ、長崎県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。大分県内では中津市や別府市など、9つの市と町で震度1を観測しました。

気象庁によりますと、震源地は長崎県南西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

【各地の震度詳細】
■震度4
□長崎県
諫早市　雲仙市

■震度3
□長崎県
長崎市　大村市　南島原市
東彼杵町

□熊本県
長洲町　和水町　天草市

■震度2
□長崎県
西海市　長与町　時津町
島原市　佐世保市　平戸市
松浦市　川棚町　佐々町

□熊本県
熊本北区　荒尾市　玉名市
山鹿市　菊池市　宇城市
合志市　玉東町　大津町
西原村　上天草市　苓北町
阿蘇市　産山村

□福岡県
糸島市　嘉麻市　大牟田市
久留米市　柳川市　八女市
筑後市　大川市　うきは市
朝倉市　みやま市　筑前町
大刀洗町　大木町

□佐賀県
佐賀市　小城市　嬉野市
神埼市　吉野ヶ里町　上峰町
みやき町　白石町　太良町

□鹿児島県
伊佐市

■震度1
□長崎県
波佐見町　壱岐市

□熊本県
熊本中央区　熊本東区　熊本西区
熊本南区　八代市　宇土市
熊本美里町　南関町　菊陽町
嘉島町　益城町　甲佐町
山都町　氷川町　水俣市
芦北町　津奈木町　熊本高森町
南阿蘇村　人吉市　球磨村

□福岡県
福岡博多区　福岡中央区　福岡西区
福岡早良区　筑紫野市　春日市
宗像市　太宰府市　新宮町
直方市　飯塚市　宮若市
福岡川崎町　大任町　小郡市
東峰村　福岡広川町　行橋市
中間市　水巻町　みやこ町
上毛町

□佐賀県
鳥栖市　多久市　武雄市
佐賀鹿島市　基山町　大町町
江北町　唐津市　伊万里市
有田町

□鹿児島県
阿久根市　鹿児島出水市　薩摩川内市
霧島市　姶良市　さつま町
長島町　湧水町　薩摩川内市甑島

□山口県
山口市　防府市

□大分県
中津市　宇佐市　別府市
津久見市　佐伯市　日田市
竹田市　九重町　玖珠町

□宮崎県
延岡市　椎葉村　高千穂町
小林市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。