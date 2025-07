「SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING 'HOLIDAY'」(C) PLEDIS ENTERTAINMENT / HYBE JAPAN. All Rights Reserved.

世界的な人気を誇るSEVENTEENの約2年ぶりの日本ファンミーティングとして開催され、2都市5公演で合計18万人を動員した「SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING 'HOLIDAY'」。

その中から2025年5月11日にさいたまスーパーアリーナで行われ、SEVENTEENとCARAT(ファンの愛称)の強い絆を感じさせる感動的な瞬間の連続となったファイナル公演の模様が、7月27日(日)にTBSチャンネル1でテレビ初独占放送される。

■歴代ヒット曲からユニット曲まで、初お披露目連発となった熱狂のライブ

ホワイトとブルーを基調とした爽やかでカジュアルなスタイルで登場したSEVENTEEN。ダイヤモンド(CARAT)型にデザインされたステージを回りながら、軽快なリズムに乗って観客一人ひとりとアイコンタクトを交わす様子は、まるでバケーションを楽しんでいるかのよう。「CARATちゃん、一緒に行こう!」という掛け声と共に、"最高の休日"が幕を開けた。

ハントチャートによる発売初週売り上げでトリプルミリオンを達成した12th Mini Album「SPILL THE FEELS」(2024年10月14日発売)からは「1 TO 13」や「Eyes on you」を初披露。またSEUNGKWAN(スングァン)、DK(ドギョム)、HOSHI(ホシ)によるユニット・BSS(ブソクスン)は新曲「CBZ (Prime time)」で高難易度のステップを軽やかにこなし、会場を爆発的なエネルギーで満たしていく。

さらにHOSHIとWOOZI(ウジ)によるスペシャルユニットHxW(SEVENTEEN)も、新曲「96ers」を初お披露目。お互いを認め合う2人だからこそ生み出せるグルーヴ感は圧倒的だ。

そんなライブのクライマックスには全9曲のスペシャルメドレーを用意。日本デビュー曲の「CALL CALL CALL!」を皮切りに、「Left & Right」「24H」など歴代のヒット曲が次々と展開され、会場のボルテージも最高潮を迎えた。

■SEVENTEENの芸人顔負けのお笑い力が光るゲーム企画

CARATからの大歓喜の声が湧き起こったのが、メンバーが凛々しい学ラン姿で登場し、修学旅行のレクリエーションに参加するかのように体を張って真剣勝負を繰り広げた、ファンミーティングならではの催しの数々。

「きりたんぽ鍋を食べよう」ゲームでは、具材チームときりたんぽチームに分かれての激しい攻防戦が笑いを誘い、「たらい落としゲーム」では"スーパーたらいキング"の称号を賭けて、芸人顔負けの戦いを繰り広げる。いつも笑いに満ち溢れたSEVENTEENのステージは、多幸感を与えてくれるはずだ。

2025年5月25日にデビュー10周年を迎え、WOOZIが書き下ろした日本オリジナル曲「愛が通り過ぎた跡」は現在放送中のTBS火曜ドラマ「初恋DOGs」の主題歌として、ドラマの世界観を一層深めるなど、これまで様々な"愛"の形を表現してきたSEVENTEEN。そんな彼らがCARATへの限りない愛と感謝を注ぎ込んだ最高の贈り物「SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING 'HOLIDAY'」を、テレビを通して堪能したい。

また、この公演に加え、2021年から2025年までの単独LIVEやファンミーティングも、同日16時間以上にわたり一挙放送。13人の飽くなき挑戦とCARATの愛に支えられた成長の軌跡をこの機会に楽しみたい。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING 'HOLIDAY'

放送日時:2025年7月27日(日)22:00〜

SEVENTEEN CONCERT <POWER OF LOVE> JAPAN EDITION

放送日時:2025年7月27日(日)8:00〜

SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN 東京ドーム 全曲ノーカット版

放送日時:2025年7月27日(日)10:10〜

SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE' 東京ドーム 全曲ノーカット版

放送日時:2025年7月27日(日)13:40〜

SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN 日産スタジアム

放送日時:2025年7月27日(日)16:50〜

SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN 東京ドーム

放送日時:2025年7月27日(日)19:30〜

チャンネル:TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ