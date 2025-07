ニューヨーク公演開催決定！日本旅行「中村隼人氏の初となる海外公演」

日本旅行は、創業120周年記念特別企画として、歌舞伎俳優・中村隼人氏の初となる海外公演「トルコ・カッパドキア公演」を2025年9月に実施。

それに次ぐ「ニューヨーク公演」が2025年11月に開催されます。

日本旅行 創業120周年記念特別企画「ニューヨーク公演」

日本旅行は、創業120周年記念特別企画として、歌舞伎俳優・中村隼人氏の初となる海外公演「トルコ・カッパドキア公演」を2025年9月に実施され、それに次ぐ「ニューヨーク公演」が2025年11月に開催されます。

トルコでは2025年9月にトルコ人ピアニスト、ファジル・サイ氏とともに世界遺産カッパドキアにて公演を行います。

そして今回のニューヨーク公演は亀井広忠氏、田中傳左衛門氏、田中傳次郎氏の三人が率いる三響會を中心に、2025年11月ニューヨーク・カーネギーホールにて日本が誇る2つの伝統芸能の能と歌舞伎の舞、さらに三響會の卓越した演奏で奏でる舞台が実現します。

囃子を通じて、能と歌舞伎それぞれの伝統を経験と技を結集させ日本の伝統芸能の魅力を世界にお届けします。

■ニューヨーク・カーネギーホール公演

【主な演目】

(1) オープニングアクト

(2) 出演者ご挨拶

(3) 演奏(三味線、和太鼓、箏、尺八)

(4) 三響會版「船弁慶」

(5) 道成寺組曲

(6) 三響會版「獅子」能と歌舞伎のコラボレーション

【ツアー情報】

120周年記念 日本の伝統芸能の夕べ ニューヨーク6日

◆出発日 :2025年11月12日(水) 羽田発

◆日数 :4泊6日

◆ホテル :ニューヨーク・マリオット・マーキース(デラックスルーム)

◆利用航空会社:日本航空(日本発着)

◆旅行代金 :※2名様1室利用時のお1人様(大人・子供同額)

エコノミークラス 699,000円

ビジネスクラス 1,559,000円

◆添乗員 :羽田空港発から羽田空港着まで同行します。

◆最少催行人員:10名様

※燃油サーチャージや空港諸税は別途必要です。

■トルコ・カッパドキア公演

【ツアー情報】

120周年記念 トルコ千一夜物語 8日

◆出発日 :2025年9月3日(水) 羽田・関空発

◆日数 :5泊8日

◆利用航空会社:ターキッシュエアラインズ(日本発着)

◆旅行代金 :※2名様1室利用時のお1人様(大人・子供同額)

エコノミークラス 439,900円

◆添乗員 :羽田・関空ともにそれぞれの空港から帰着まで同行します。

◆最少催行人員:10名様(催行決定)

※燃油サーチャージや空港諸税は別途必要です。

