【「ポケポケ」新拡張パック「空と海の導き」】 7月30日 実装予定

ポケモンは、デジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)にて新拡張パック「空と海の導き」を7月30日に実装する。

拡張パック「空と海の導き」では、ゲーム「ポケットモンスター 金・銀」、「ポケットモンスター ハードゴールド・ソウルシルバー」の舞台となったジョウト地方のポケモンたちが登場。「ホウオウex」、「ルギアex」をはじめ、「ワニノコ」、「チコリータ」、「ヒノアラシ」などが収録される。

【【公式】『ポケポケ』拡張パック「空と海の導き」】

(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。