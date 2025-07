システム ディが提供する『Smart Hello チケット』を、国指定重要文化財、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)に導入しました。

システム ディ『Smart Hello チケット』

システム ディが提供する『Smart Hello チケット』を、国指定重要文化財、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)に導入。

この施設は北海道赤れんが未来機構による指定管理施設です。

今回、リニューアルオープンに伴い、Webチケット、セルフ発券、窓口販売のすべての売上状況がクラウド上で一元管理できる『Smart Hello チケット』を導入。

このシステムでは、ゲートでのQRコード(※)によるスムーズな入場はもちろん、入場時間指定のイベントチケットにも対応しています。

さらに、施設運営側では、チケットの売上や来場状況をリアルタイムで確認できるため、施設内での迅速な情報共有と意思決定が可能になります。

これにより、イベントの開催状況や来場者の動向に応じた柔軟な対応が実現し、より質の高い顧客サービス提供へと繋がります。

7月25日(金)発行の北海道新聞内、赤れんが庁舎リニューアルオープン特別紙面にて名刺広告が掲載されました。

(※)QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)に導入!システム ディ『Smart Hello チケット』 appeared first on Dtimes.