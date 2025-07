講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2025年9月号は、9月15日(月・祝)まで東京ディズニーリゾートで開催中のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を誌上レポート!

さらに、カリフォルニアのディズニーランド・リゾートの特製シールや、8月に東京・日本橋三越本店で開催される「Disney THE MARKET 2025 ディズニー・ザ・マーケット」のブックインブックも付いてきます。

講談社「ディズニーファン」2025年9月号

価格:1,300円(税込)

発売日:2025年7月25日(金)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

「ディズニーファン」2025年9月号は、9月15日(月・祝)まで東京ディズニーリゾートで開催中のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を誌上レポート☆

アトラクションやエンターテイメントをはじめ、“びしょ濡れ”になって盛り上がれるスポット、この夏おすすめのグッズ、メニューなどをたっぷりと紹介しています。

東京ディズニーリゾート"サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort"まとめ

また、9月17日(水)から始まるスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」の速報も!

『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催!東京ディズニーリゾート"ディズニー・ハロウィーン2025"まとめ

そして、7月17日で創刊35周年を迎えた「ディズニーファン」

記念企画のひとつ、読者の投票でアルバム収録曲が決まる「ディズニーファン ベスト・オブ・ベスト〜創刊35周年記念盤」が7月25日(金)に発売されます。

アルバムジャケットとコラボした表紙アートにも注目です。

9月号のスペシャル企画は、「ディズニーファン」創刊35周年記念 パークチケット&グッズ大プレゼント。

ディズニーファン創刊35周年記念のプレゼント企画です。

パークチケットのほか、ダッフィー&フレンズの新グッズが抽選で当たります☆

特別付録は2つ。

まずは、ディズニーランド・リゾート 70周年記念ステッカー。

カリフォルニアのディズニーランド・リゾートのオフィシャルロゴやアートを使った特製シールが付いてきます!

それから、「Disney THE MARKET 2025 ディズニー・ザ・マーケットへ行こう!」のブックインブック。

8月に東京・日本橋三越本店で開催される、ディズニー最大級のショッピング・イベントで販売予定のグッズをたっぷりと紹介しています☆

東京ディズニーシーで開催中の「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」と「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」は現地レポート!

Mrs. GREEN APPLEがサプライズで登場!東京ディズニーリゾート"サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort"スペシャルグリーティング

夏のグッズ&メニューも紹介しています。

さらに、東京ディズニーランドの「ベイマックスのミッション・クールダウン」と「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョンについてや、東京ディズニーランドで“びしょ濡れ”になれるスポットも掲載されています。

Mrs. GREEN APPLE楽曲演出も!東京ディズニーランド"サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort"『ベイマックスのミッション・クールダウン』

さらに2025年8月28日開催される、“ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」”情報も掲載。

東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズの「ウィッシング・ウィングス」"まとめ

カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年セレブレーション特派レポートのページも必見です。

カリフォルニア ディズニーランド・リゾートでは、カラフルなフォトジェニックなメニューが70種類以上登場したり、ユニークなスーベニアなど、大盛り上がり☆

そのほか、「ディズニーファン創刊35周年記念アルバムができました!」や、[マーセリーン:ウォルト・ディズニーの心のふるさと」など、ディズニーの情報が盛りだくさんです。

創刊35周年を迎えた「ディズニーファン」は、パークからアニメ、グッズまで最新情報が満載!

講談社の「ディズニーファン」2025年9月号は、2025年7月25日(金)より全国の書店、Amazonなどで発売です☆

魅力あふれる撮り下ろし写真を収録!講談社「東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト」

全部で20のアトラクションを収録!講談社『迷路でめぐるディズニーパークの世界』

