花火に、縁日ブース、キッチンカーなど、夏の夜楽しめる！しあわせの村「手持ち花火大会」

しあわせの村「手持ち花火大会」

開催期間:2025年8月9日(土)・10日(日)、16日(土)・17日(日)

時間 :17時30分から20時40分まで

場所 :しあわせの村 球技場

参加料金:1組(6名まで)500円 当日現金支払い

別途駐車料金がかかります。

1日1回:500円

持ち物:

手持ち花火 ※ふきあげ花火、ロケット花火は不可

ろうそく・ライター・バケツ

※バケツ、ライターのレンタル(有料)や手持ち花火、ろうそくの販売があります。

手持ち花火の販売は数量限定です。

予約不要 完全入れ替え制

17:30〜/18:10〜/18:50〜/19:30〜/20:10〜

※お車でお越しの方は「P4」にお停めください。

※多数での来場の場合は、次の時間帯に案内する場合があるのでお時間に余裕をもってお越しください。

※球技場内はペットの入場はできません。

「しあわせの村」では、2025年8月9日(土)・10日(日)、16日(土)・17日(日)の4日間限定で手持ち花火を開催!

通常、しあわせの村内では禁止されている手持ち花火ですが、4日間限定でしあわせの村の球技場を手持ち花火会場とします。

他にも縁日ブース、キッチンカーなど、夏の夜を盛り上げます。

■縁日

光るおもちゃの販売、ヨーヨーつり、スーパーボールすくい

千本引き、チョコバナナ・りんご飴アイス・ラムネなどの販売

※日ごとに変更する場合があります

■キッチンカー

8月9日(土)

・ボヌール(クレープ)

・ソルナキッチン(グリルサンドイッチ)

・ハルハルチキン(ヤムニョムチキン・ポテト)

8月10日(日)

・ミバエもバエル(ドイツ料理)

・ソルナキッチン(グリルサンドイッチ)

・たむらまろ(串カツ)

8月16日(土)

・たむらまろ(串カツ)

・ククエモン(クレープ)

8月17日(日)

・THE CHEFS KOBE(そばめし)

・WRAP UP(トルティーヤ)

・クマノミキッチン(ベビーカステラ)

※急遽、変更する場合もあります

