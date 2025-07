fitfitは、2025年7月下旬に新作「ヒールカップシャーリングストラップシューズ」を発売します。

fitfit「ヒールカップシャーリングストラップシューズ」

カラー :オフホワイト、ブルーグリーン、ブラック、オレンジ

サイズ :22.5cm〜25.0cm

アッパー素材:合成繊維

ヒール高 :5.5cm

靴幅 :3E

価格 :13,090円(税込)

発売日 :2025年7月下旬

取扱店舗 :同社直営57店舗、fitfitオフィシャルサイト、インターネット通販など

fitfitは、2025年7月下旬に新作「ヒールカップシャーリングストラップシューズ」を発売。

残暑が長引く近年、足元には“季節をまたぐ一足”が求められています。

fitfitから登場したのは、モード感と快適さを両立した新作ヒールミュール。

スクエアトゥの端正なデザインに、かかと重心を叶える3D設計を掛け合わせ、ヒールであることを忘れるような歩きやすさを実現しました。

足裏を立体的に支えるオリジナルのフットベッドは、その曲線を美しくデザインに昇華。

前滑りしにくく安定感も抜群で、ヒールから遠ざかっていた方にも再び「履きたい」と思わせる一足です。

つま先を覆っているのも、気温差の大きいこれからの季節にうれしいポイント。

長い期間楽しめる素材とカラー、デザインを提案します。

■「ヒールカップシャーリングストラップシューズ」の主な商品特長

●スニーカーのような歩きやすさを叶える「3Dフットベッド」

ヒールミュールであることを忘れるほど快適な履き心地は、fitfit独自の3D設計によるもの。

足裏を立体的に支えるオリジナルフットベッドやかかとをしっかり包むカップ形状が、足全体をやさしく的確にサポートします。

また重心が自然とかかとにのる構造により、ヒールでも安定感があり、長時間の歩行も楽しめます。

●シーズンレスに活躍するデザインと、足にやさしい素材選定

様々な時期に対応できるよう、つま先の露出を抑えたバックストラップデザインを採用。

モードなスクエアトゥの外側だけ小さくカットオフし、通気性とデザイン性を両立しています。

また、足指を圧迫しないよう、足本来の形に合わせてデザインしているため、シャープなシルエットながら開放感のある履き心地を実現。

様々な甲の高さに合わせてフィットするようにさりげなく履き口にゴムを仕込み、バックストラップのシャーリングもアッパーも、ソフトな素材感で、足をしっとりと包み込みます。

●華奢に見えて、しっかり安定。

「くびれヒール」と高機能アウトソール

一見、華奢で女性らしい細身ヒール。

ですが、後ろから見ると安定感のある“くびれ”の効いた美しいシルエットが特徴です。

軽量で屈曲性・グリップ性に優れたラバー素材のアウトソールは、ブランドエンブレムをあしらい、機能美をプラス。

機能と美を両立しています。

■足にやさしいオリジナル設計

●親指を解放する木型

fitfitの靴の基本となる木型は、人間工学に基づき、センターラインを親指寄りに振ったオリジナルの「足なり設計」(下図の赤ラインと青ラインの比較を参照)。

普通の靴に比べてセンターラインが親指側に寄っており、これによって前足部を幅広にすることなく、親指がまっすぐ伸びるフォルムを実現しました 。

親指を圧迫しないから、外反母趾の足でも楽に履けます。

●足本来の形に合わせ、高低差のあるつま先設計

オリジナルの木型で親指まわりにゆとりを生むと同時に、ソールの爪先部分の親指側を高く、小指側を低く設計することで、足指の自然なラインに沿ってぴったりフィット。

足本来の形に合わせた快適な履き心地を実現しました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヒールであることを忘れるような歩きやすさ!fitfit「ヒールカップシャーリングストラップシューズ」 appeared first on Dtimes.