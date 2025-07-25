¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¡Ö¹ñÆâ»º¶È¤ä¸ÛÍÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Î´ËÏÂ¡×¤Ê¤É3ÅÀ»Ø¼¨¡¡ÆüÊÆ´ØÀÇ¹ç°Õ¸å½é¡¢À¯ÉÜ¤¬Áí¹çÂÐºöËÜÉô¤ò³«ºÅ
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¸å¡¢½é¤á¤ÆÁí¹çÂÐºöËÜÉô¤ò³«¤¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î»º¶È¤ä¸ÛÍÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Î´ËÏÂ¡×¤Ê¤É3ÅÀ¤ò´Ø·¸³ÕÎ½¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¼é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Î¹ñ±×¤Ë»ñ¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï25Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¹ç°Õ¸å¡¢½é¤á¤ÆÁí¹çÂÐºöËÜÉô¤ò³«¤¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÕÎ½¤é¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤Ë²Ý¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï25%¤«¤é15%¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÂÐÊÆËÇ°×¹õ»ú¤òÊú¤¨¤ë¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¹ç°Õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¢§³Æ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¢§ÆüËÜ¤Î»º¶È¤ä¸ÛÍÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Î´ËÏÂ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤³¤È¢§Áí¹çÂÐºö¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆüÊÆ¹ç°Õ¤ÎÍú¹Ô¾õ¶·¤Î¿ÊÄ½¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Î3ÅÀ¤ò´Ø·¸³ÕÎ½¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£