7月25日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation Japan」の公式YouTubeチャンネルにて新CMを7月25日に公開した。

公開されたCMは「三本の矢」、「三段撃ち」の2本。イラストレーター金井英雄氏が手掛け、戦国時代を思わせるイラストで、注目タイトルが続々登場するプレイステーション 5を宣伝している。

【三本の矢|PlayStation®5】【三段撃ち|PlayStation®5】

