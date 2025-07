米ニューヨーク在住の、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子(53)が25日、自身のインスタグラムを更新。次女が17歳となったことを報告した。

「Birthday Girl 次女が17歳になりました」と報告。「あっという間に、大きくなって」と母子ショットをアップした。

英語でも「My youngest turned 17(一番下の娘が17歳に)

She is not a baby anymore, but she is(もう赤ちゃんじゃないけれど、私にとってはいつまでも赤ちゃん)」とつづった。

「#昨冬オープンしたルイヴィトンカフェ」「#初めて行けました」「#いつも予約いっぱいですが」「#前日にお店を訪問して」「#予約できました」「#ケーキ」「#カリカリのパルメジャンが載ったサラダと」「#おされだな」「#lecafelouisvuittonnyc」「#birthdaycelebrations」「#mybaby」と添えた。

この投稿に、ファンからは「素敵なお嬢様。おめでとう」「娘さん大きいですね」などのコメントが寄せられている。

26歳でNHK紅白歌合戦の司会に抜てきされ、明るい性格と愛らしい笑顔から「NHK初のアイドルアナ」として人気に。2000年に結婚し、ニューヨーク在住。現在はフリーアナとして活動する傍ら、幼稚園の先生としても働いている。02年に長女、08年に次女を出産している。