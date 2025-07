ヒントは意外なところから出てくるものです。

今秋リリースに向けて開発が進む、iPhoneの次期基本ソフトウェア「iOS 26」。

現在はベータ版として開発者向けのプレビューが公開されていますが、その中にApple(アップル)が開発していると噂される「画面付きHomePod」のヒントが隠されていたそうな。

MacRumorsの報告によると、位置情報に関する設定のなかに…

Your HomePod won't be able to show you the local weather, time, or respond to Siri requests about your area.

HomePod では、地域の天気や時刻を表示したり、地域に関する Siri のリクエストに応答したりできなくなります。(日本語訳)