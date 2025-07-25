【関屋記念】悲願の重賞タイトルを狙うボンドガールは６枠１１番 キング騎手のカナテープは７枠１４番 枠順確定
◆第６０回関屋記念・Ｇ３（７月２７日、新潟競馬場・芝１６００メートル）＝枠順確定
サマーマイルシリーズ第２戦となる関屋記念の枠順が７月２５日、確定した。
昨年の秋華賞２着馬で、悲願の重賞タイトルを狙うボンドガール（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は、６枠１１番に決定した。
前走の府中牝馬Ｓで２着に好走して、２週連続重賞制覇がかかるレイチェル・キング騎手の手綱にも注目が集まるカナテープ（牝６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は、７枠１４番に決まった。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）オフトレイル 牡４ ５７・５ 菅原 明良
（２）シンフォーエバー 牡３ ５３ 江田 照男
（３）ジョウショーホープ 牡５ ５６ 西塚 洸二
（４）レガーロデルシエロ 牡４ ５６ 戸崎 圭太
（５）ゴールデンシロップ 牡７ ５４ 原 優介
（６）ニシノスーベニア 牡６ ５６ 大野 拓弥
（７）ハクサンバード 牡５ ５４ 小崎 綾也
（８）シヴァース 牡４ ５６ 内田 博幸
（９）キョウエイブリッサ 牡５ ５５ 丸田 恭介
（１０）トランキリテ 牡６ ５６ 荻野 極
（１１）ボンドガール 牝４ ５６ クリストフ・ルメール
（１２）メイショウシンタケ 牡７ ５５ 菊沢 一樹
（１３）リフレーミング 牡７ ５８ 石橋 脩
（１４）カナテープ 牝６ ５４ レイチェル・キング
（１５）イミグラントソング 牡３ ５５ 石川 裕紀人
（１６）フォーチュンタイム 牡４ ５６・５ 三浦 皇成
（１７）アルセナール 牝４ ５３ 杉原 誠人
（１８）ダイシンヤマト 牡５ ５６ 吉田 豊