ボンドガール

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◆第６０回関屋記念・Ｇ３（７月２７日、新潟競馬場・芝１６００メートル）＝枠順確定

　サマーマイルシリーズ第２戦となる関屋記念の枠順が７月２５日、確定した。

　昨年の秋華賞２着馬で、悲願の重賞タイトルを狙うボンドガール（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は、６枠１１番に決定した。

　前走の府中牝馬Ｓで２着に好走して、２週連続重賞制覇がかかるレイチェル・キング騎手の手綱にも注目が集まるカナテープ（牝６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は、７枠１４番に決まった。

　決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

　（１）オフトレイル　　　　牡４　５７・５　菅原　明良

　（２）シンフォーエバー　　牡３　５３　江田　照男

　（３）ジョウショーホープ　牡５　５６　西塚　洸二

　（４）レガーロデルシエロ　牡４　５６　戸崎　圭太

　（５）ゴールデンシロップ　牡７　５４　原　優介

　（６）ニシノスーベニア　　牡６　５６　大野　拓弥

　（７）ハクサンバード　　　牡５　５４　小崎　綾也

　（８）シヴァース　　　　　牡４　５６　内田　博幸

　（９）キョウエイブリッサ　牡５　５５　丸田　恭介

（１０）トランキリテ　　　　牡６　５６　荻野　極

（１１）ボンドガール　　　　牝４　５６　クリストフ・ルメール

（１２）メイショウシンタケ　牡７　５５　菊沢　一樹

（１３）リフレーミング　　　牡７　５８　石橋　脩

（１４）カナテープ　　　　　牝６　５４　レイチェル・キング

（１５）イミグラントソング　牡３　５５　石川　裕紀人

（１６）フォーチュンタイム　牡４　５６・５　三浦　皇成

（１７）アルセナール　　　　牝４　５３　杉原　誠人

（１８）ダイシンヤマト　　　牡５　５６　吉田　豊