フジロックが開幕！きょう7月25日の配信タイムテーブルをチェック Amazonで無料独占配信
国内最大級の野外音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL '25』（7月25日〜27日）のライブ映像が、今年もAmazon Musicにて無料独占配信される。視聴はPrime VideoおよびTwitchから可能で、Amazonアカウントがあればプライム会員でなくても無料で楽しめる。
【画像】フジロック、7月26日（土）の配信タイムテーブル
以下は、きょう25日に配信されるタイムテーブル。配信チャンネルはCH.1〜CH.3の3系統に分かれており、それぞれの時間帯で多彩なライブが展開される。
盛り上がりを見せるFUJI ROCKの模様を、自宅からリアルタイムで楽しめる貴重な機会。気になるアーティストの出演時間をチェックしておこう。
■7月25日（金）配信タイムテーブル
【CH.1】
11:00〜 US
13:00〜 ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. 山下久美子、甲本ヒロト、奥田民生、US、Liam O Maonlai）
14:20〜 MARCIN
15:50〜 MDOU MOCTAR
17:10〜 PARLOR GREENS
19:00〜 Vaundy
21:10〜 FRED AGAIN..
【CH.2】
11:30〜 トリプルファイヤー
12:40〜 TOMOO
15:00〜 BRAHMAN
16:20〜 青葉市子
17:40〜 MIYAVI
19:00〜 MAYA DELILAH
20:30〜 TYCHO
22:00〜 Suchmos
【CH.3】
11:30〜 kurayamisaka
12:20〜 おとぼけビ〜バ〜
13:20〜 KIRINJI
15:10〜 ANSWER TO REMEMBER
17:00〜 HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER
18:20〜 PERFUME GENIUS
19:40〜 OK GO
21:45〜 EZRA COLLECTIVE
【画像】フジロック、7月26日（土）の配信タイムテーブル
以下は、きょう25日に配信されるタイムテーブル。配信チャンネルはCH.1〜CH.3の3系統に分かれており、それぞれの時間帯で多彩なライブが展開される。
■7月25日（金）配信タイムテーブル
【CH.1】
11:00〜 US
13:00〜 ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. 山下久美子、甲本ヒロト、奥田民生、US、Liam O Maonlai）
14:20〜 MARCIN
15:50〜 MDOU MOCTAR
17:10〜 PARLOR GREENS
19:00〜 Vaundy
21:10〜 FRED AGAIN..
【CH.2】
11:30〜 トリプルファイヤー
12:40〜 TOMOO
15:00〜 BRAHMAN
16:20〜 青葉市子
17:40〜 MIYAVI
19:00〜 MAYA DELILAH
20:30〜 TYCHO
22:00〜 Suchmos
【CH.3】
11:30〜 kurayamisaka
12:20〜 おとぼけビ〜バ〜
13:20〜 KIRINJI
15:10〜 ANSWER TO REMEMBER
17:00〜 HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER
18:20〜 PERFUME GENIUS
19:40〜 OK GO
21:45〜 EZRA COLLECTIVE