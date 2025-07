銀座コージーコーナーに、夏にぴったりなポケモンたちの“ピース”なケーキが登場。

プチケーキアソート「<ポケピース>コレクション(8個入)」と 「<ピカチュウ>チョコバナナケーキ」を期間限定で販売されます☆

銀座コージーコーナー「<ポケピース>コレクション(8個入)/<ピカチュウ>チョコバナナケーキ」

発売日:2025年8月1日(金)

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー店舗

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

※福井県・京都府・鳥取県に焼菓子の取扱店はありません

海に花火にお祭りなど、楽しいイベントがいっぱいの夏に合わせ、銀座コージーコーナーに“ポケピース”をイメージしたケーキ2品が登場。

ポケモンたちをプチケーキで表現した「<ポケピース>コレクション(8個入)」は、ゼリーをのせたケーキやカップデザートなど8種類の味わいで、夏のティータイムを盛り上げます。

「<ポケピース>ピカチュウのチョコバナナケーキ」は、バナナクリームで仕上げたピカチュウのまわりに抹茶スポンジクラムを散らした、やさしい味わいのケーキです。

さらに帰省時などの手土産にもおすすめな焼菓子ギフト3種も再登場します☆

<ポケピース>コレクション(8個入)

価格:3,132円(税込)

販売期間:2025年8月1日(金)〜8月28日(木)

ネット受付:

予約受付期間:2025年7月28日(月)10:00 〜8月23日(土)

お渡し可能期間:2025年8月2日(土)〜8月28日(木)

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。ネット予約サイトで予約が必要です

※ネット予約は一部の店舗のみの実施となります

※ネット予約対象は「<ポケピース>コレクション(8個入)」のみです

店頭受付:受付中〜 ※終了日は店舗により異なります

詰め合わせ内容:

前列・左から・ピチュー:バナナホイップクリームを絞ったココアタルト・ヒバニー:ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ・ピカチュウ:バナナホイップクリームと練乳ホイップクリームのロールケーキ・モクロー:ミルクチョコ風味ホイップクリームのキャラメルロールケーキ後列・左から・ポッチャマ:レモンジャム入りソーダ風味ムースをレモン風味ゼリーで仕上げたケーキ・ワッカネズミ:苺風味スポンジでピーチホイップクリームをサンドしたケーキ・マホミル:ミルクプリンに苺ゼリーで仕上げたカップデザート・ニャスパー:チョコカスタードにブルーベリームースをのせてグラサージュで仕上げたタルト

ポケピースのなかまたちを表現した8種類のプチケーキが、海辺でくつろいだり花火を見たり、夏を楽しむ新デザインのボックスで再登場!

ピカチュウは、練乳ホイップクリームのロールケーキをバナナホイップクリームで仕上げ、マホミルは、ミルクプリンに苺ゼリーを重ねたやさしい味わいです。

ポッチャマは、レモンジャム入りソーダ風味ムースにクラッシュ状のレモン風味ゼリーで仕上げた爽やかな味わいに仕上げられています。

ほかにもポケモンたちをイメージしたかわいいケーキが勢ぞろい☆

専用BOXには、夏を楽しむポケピースのなかまたちの爽やかなデザインが使用されています。

折って切ってカンタン「ポケピースとケーキずかんvol.2」リーフレット付き

「<ポケピース>コレクション(8個入)」を購入された方に、「ポケピースとケーキずかんvol.2」リーフレットをプレゼント。

リーフレットでは、ケーキの味や見た目のポイントを紹介しています

※特設店では配布されません

<ポケピース>ピカチュウのチョコバナナケーキ

価格:777円(税込)

販売期間:2025年8月1日(金)〜8月28日(木)

ポケピースのピカチュウにフォーカスしたひとりサイズのケーキ。

ふわふわのバナナスポンジでチョコクリームをサンドし、バナナクリームで仕上げたピカチュウのまわりには、ふわふわの抹茶スポンジクラムが散らしてあります。

サイドテープにポケピースのなかまたちをデザインして、楽しい世界観を表現したスイーツです。

<ポケピース>シェアハウス(8個入)

価格:756円(税込)

販売期間:2025年8月1日(金)〜8月下旬頃

ポケモンたちのピースな暮らしを描いた“ポケピース”。

ポケモンたちが、のんびりきままに暮らしているシェアハウス形のボックスに、焼菓子がアソートされています。

バター、もも、ショコラの風味豊かに焼き上げた「マドレーヌ」3種に、ピカチュウやピチューをプリントした「クッキー」2種。

自分用にはもちろん、家族やお友だちなどへのプチギフトにもぴったりです。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください

<ポケピース>スイーツ缶(7個入)

価格:1,620円(税込)

販売期間:2025年8月1日(金)〜8月下旬頃

ポケモンたちを散りばめたかわいらしいデザインの缶に、焼菓子をアソートした「<ポケピース>スイーツ缶(7個入)」

バター、もも、ショコラの風味豊かに焼き上げた「マドレーヌ」3種に、ピカチュウ&ピチューやポッチャマ&モクロー&マホミルなどをプリントした「クッキー」2種が入っています。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください

<ポケピース>スイーツBOX(14個入)

価格:1,836円(税込)

販売:8月1日(金)〜8月下旬頃

ポケモンたちが勢ぞろいしたかわいらしいデザインのボックスに、焼菓子を詰めた「<ポケピース>スイーツBOX(14個入)」

バター、もも、抹茶の風味豊かに焼き上げた「マドレーヌ」3種に、ヒバニー&ニャスパーなどをプリントした「クッキー」4種がアソートされています。

ポケピースのケーキでハッピーなひとときが過ごせる、夏にぴったりなスイーツ。

銀座コージーコーナーにて2025年8月1日より販売される「<ポケピース>コレクション(8個入)」と「<ピカチュウ>チョコバナナケーキ」の紹介でした☆

※品切れの場合があります

※店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

