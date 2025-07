日本法人のブランド名称をPacteraからGienTechに変更！GienTechグループ

GienTechグループは、日本法人のブランド名称をPacteraからGienTechに変更し、日本法人は以下の通り社名を変更します。

GienTechグループは、日本法人のブランド名称をPacteraからGienTechに変更し、日本法人は以下の通り社名を変更。

(旧社名)「パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社」

(新社名)「GienTech Japan株式会社」

(旧社名)「パクテラ・コンサルティング・ジャパン株式会社」

(新社名)「GienTech Consulting Japan株式会社」

両社とも所在地・代表取締役は下記の通りです。

所在地 :東京都江東区富岡2丁目11番6号 HASEMAN BLDG. 6階

代表取締役社長:小早川 泰彦

今回のブランド及び社名変更は、グローバル市場におけるブランド統一と、より高品質なサービス提供を目的としたものであり、GienTechブランドの世界的な拡大と強化を象徴するものです。

これまで培ってきた実績と信頼を礎に、同社はさらなる成長と変革のステージへと踏み出します。

近年、グローバル化およびデジタル化の進展により、各業界での変革ニーズがますます高まっています。

GienTechは、これまでの経験と戦略的な事業展開を活かし、GienTechブランドのもとでお客様のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援し、新たなビジネス価値を創出し続けていきます。

なお、今回の社名変更によって、経営方針、運営体制、提供サービスの内容に変更はございません。

GienTechは、グローバルなデジタル・インテリジェントソフトウェアプロバイダーとして、中国、日本、シンガポール、マレーシアをはじめとする地域において、金融業界を中心に、フルスタック技術プラットフォーム、アプリケーション開発、専門的な技術サービスを提供するグローバル企業です。

深い業界知見を活かし、次世代のデジタルインフラ「ORIGIEN」を構築しました。

AI駆動型サービス、コンサルティング主導のアプローチ、アプリケーションのモダナイゼーション、ITアーキテクチャの変革を柱とするサービス体系を展開し、あらゆる業界のDXと安全な成長を支援しています。

