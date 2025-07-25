¡ÚÂ®Êó¡ÛÍ¿ÌîÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ»Ï¤Þ¤ë¡¡ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÎ¾¹ñ¤Î¹ñ±×¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¡× ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¹ç°Õ¼õ¤±
ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï25Æü¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«¤¡ÖÎ¾¹ñ¤Î¹ñ±×¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Öº£ÈÌ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüÊÆ¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¤¿Í¿ÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏËÁÆ¬¡¢¹ç°Õ¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´ØÀÇ¤è¤ê¤âÅê»ñ¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Æ¯¤¤«¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¼é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Î¹ñ±×¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬Ç¯´Ö¿ô½½²¯¥É¥ë¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤ÎÄÉµÚ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£